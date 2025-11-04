Una sorpresa fra i campi di allenamento dell'Arsenal: l'ex centrocampista del club The OX torna nella capitale inglese per rimettersi in sesto dopo la rescissione con il Besiktas

Pietro Rusconi 4 novembre - 19:19

Alexander Oxlade-Chamberlain ha giocato con i Gunners per l'ultima volta il 27 agosto 2017 contro il Liverpool. I Reds sarebbero poi diventati la sua casa per i successivi 6 anni, prima del trasferimento in Turchia, al Besiktas. In mezzo tanta sostanza e qualità, ma anche tanta sfortuna e fragilità fisica. Quest'estate il centrocampista è rimasto senza contratto e adesso sta tentando di tornare in forma per cercare un nuovo club.

Oxlade-Chamberlain accolto da Arteta — Mikel Arteta e il centrocampista inglese hanno condiviso lo spogliatoio all'Arsenal per 5 anni, dalla stagione 2011-12 a quella 2015-16. Compagni di reparto e vincitori insieme di 2 FA cup e 2 Community Shield, i due si sono ritrovati questi giorni in occasione della messa in tiro di OX. La società londinese ha infatti permesso al calciatore di allenarsi con la squadra affinché si rimetta nella miglior condizione atletica.

Arteta e Oxlade-Chamberlain festeggiano con il trofeo del Community Shield. (Photo by Jamie McDonald/Getty Images)

L'allenatore spagnolo è felice di questa particolare aggiunta, tanto che si è espresso così sull'ex nazionale dei Tre Leoni: "È eccezionale. Un grande uomo. Uno dei migliori caratteri che abbia mai incontrato nel calcio. Se possiamo aiutarlo e dargli lo spazio per rimettersi in forma e dargli la possibilità di trovare un club per noi è una gioia. I ragazzi impareranno da lui. Ho avuto il privilegio di giocarci insieme e, se è qui con noi, sarà un ottimo modello da avere in squadra".

La carriera agrodolce dell'ex Arsenal — Oxlade-Chamberlain, figlio dell'ex calciatore Mark, è stato un giocatore precoce. Dopo il debutto a 16 anni con il Southampton, a 17 anni viene acquistato dall'Arsenal di Wenger. Con i Gunners diventerà il giocatore più giovane ad aver segnato in Champions League e vincerà 3 FA Cup e 3 Community Shield. Dopo aver rifiutato il trasferimento al Chelsea, nell'estate 2017 si trasferisce a Liverpool, dove entrerà benissimo nei meccanismi tattici di Klopp. La stagione 2017-18 procede alla grande, anche grazie al suo gol in Champions League nel 4-3 storico contro il City. Tuttavia, nelle semifinali contro la Roma, la mezzala si rompe il legamento crociato del ginocchio destro e sarà costretta a saltare un anno, perdendo i mondiali russi.

The OX riesce a tornare in campo tanto da farsi convocare per la finale vinta per 2-0 contro gli Spurs. Grande protagonista dello scudetto 2019-20 con 4 gol in 30 partite, non riuscirà più a tornare sui suoi livelli a causa degli innumerevoli problemi fisici. Chiude nel 2023 l'esperienza con i Reds aggiungendo al palmares: 1 supercoppa UEFA, 1 Champions League, 1 Premier League, 1 Coppa del mondo del club, 1 Coppa di lega, 1 FA cup e 1 Community Shield. Dal 2023 all'estate 2025 gioca coi bianconeri del Besiktas dove, tormentato costantemente dagli infortuni, riesce a portare a casa 1 Supercoppa turca e 1 Coppa di Turchia.