Oyarzabal è il Rey di Copa: Real Sociedad campione in un derby da scontri e Var

Partita poco spettacolare a La Cartuja. La finale di Copa del Rey non è al livello dell'eccessivo "entusiasmo" dei tifosi baschi. Var e Oyarzabal si prendono la scena per la Real Sociedad. Per l'Athletic Bilbao fra pochi giorni un'altra finale...

Emanuele Landi

Var assolutamente protagonista a La Cartuja nella finale tutta basca. Il derby valido per l'atto conclusivo della Copa del Rey 2019-20 tra Athletic Club e Real Sociedad vede il guizzo di Oyarzabal dal dischetto e la Real è campione. Un'attesa lunga un anno ma dopo un primo tempo noioso e dove solo la pioggia si è intravista, la ripresa viene "indirizzata" dalla tecnologia: dopo soli 4 minuti un tocco di mano sospetto: lungo consulto al Var e decisione di assegnare semplice punizione per tocco al limite dell'area.

Attorno all'ora di gioco la svolta decisiva. Fallo da ultimo uomo di Inigo Martinez ed Estrada Fernandez assegna rigore alla Real Sociedad e sventola il rosso al grande ex. Decisione condivisibile ma dopo "On Field Review" cambia il colore del cartellino e lascia il finale in parità numerica. Oyarzabal è infallibile sul rigore assegnato anche se chi non è convinto del primo penalty negato.

Vittoria fondamentale e per l'eternità nel derby per la Real Sociedad che vince la Coppa dello scorso anno.Los Txuri-urdin si affidano alla classe del proprio 10 Oyarzabal, nonostante una gara a luci e ombre. Neanche David Silva offre una prestazione così convincente. A Siviglia, teatro della finale, la pioggia è copiosa nel primo tempo e ogni tanto il segnale va via. Basta un tiro dagli undici metri per regalarsi un trofeo.

Munian, invece, non è brillante e neanche l'ex Torino Berenguer riesce a rendersi pericoloso o a regalare speranza ai biancorossi. Per l'Athletic Bilbao di Marcelino (campione della Supercoppa) fra due settimane sarà ancora tempo di finale ma contro il Barcellona. Potrebbe arrivare la rivincita ma questa sconfitta nel derby non verrà dimenticata facilmente. La partita era attesissima e non sono mancati assembramenti, scontri tra tifosi, e momenti di tensione mai accettabili e ancor più non giustificabili ora tra San Mames e San Sebastian in un'epoca segnata dal Covid-19.