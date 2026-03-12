Il calcio saluta un grande attaccante d'area di rigore, riconosciuto da tutti per il suo puro istinto del gol e la sua innata capacità di fare la differenza negli ultimi sedici metri

Paco Alcácer ha deciso di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo. L'attaccante spagnolo, da sempre noto per il suo straordinario e letale fiuto del gol, ha scelto di concludere la sua carriera da calciatore professionista a soli 32 anni. La fine del suo percorso nel calcio giocato arriva subito dopo aver terminato il suo contratto con lo Sharjah FC, la squadra degli Emirati Arabi Uniti in cui ha militato durante le sue ultime due stagioni.

L'addio al calcio — L'aspetto che maggiormente colpisce di questa decisione è il modo in cui è maturata: un vero e proprio addio silenzioso. Alcácer, infatti, ha preso questa scelta in maniera del tutto discreta, senza rilasciare grandi annunci pubblici o organizzare sfarzosi eventi di addio. Nonostante avesse ancora sul tavolo diverse proposte per continuare a giocare, il giocatore ha preferito, come riporta Marca, chiudere qui un capitolo durato oltre un decennio ai massimi livelli del calcio internazionale.

La carriera di Paco Alcacer — La traiettoria calcistica di Alcácer è visceralmente legata alla sua terra d'origine. Cresciuto e formato nella cantera del Valencia, ha mosso i primissimi passi nel calcio che conta proprio a Mestalla.

Il suo esordio assoluto con la maglia della prima squadra valenciana è avvenuto nel lontano 2010, quando aveva solamente 17 anni, in una partita di Copa del Rey. Dopo una breve ma formativa parentesi in prestito al Getafe, l'attaccante ha fatto ritorno nel club della sua città, riuscendo in breve tempo a consolidarsi come uno degli attaccanti più promettenti dell'intera LaLiga. Le sue eccellenti prestazioni gli sono valse il decisivo salto di qualità con il trasferimento al Barcellona. Vestendo la prestigiosa maglia blaugrana, ha avuto l'opportunità di condividere lo spogliatoio con leggende assolute come Lionel Messi. Pur trovandosi a fronteggiare una concorrenza formidabile nel tridente offensivo, l'attaccante è riuscito a ritagliarsi il suo spazio, mettendo a referto 15 gol in 50 partite ufficiali. Successivamente, ha intrapreso una nuova e stimolante avventura in Germania con il Borussia Dortmund. Lì ha vissuto una delle tappe più brillanti e produttive della sua carriera, spiccando per la sua impressionante facilità nel trovare la rete e le sue doti da cecchino infallibile.

Campione d'Europa con il Villareal — Dopo l'esperienza in Bundesliga, è tornato in Spagna per vestire i colori del Villarreal, club con il quale ha toccato uno dei punti più alti della sua bacheca, conquistando l'Europa League nel 2021. A livello internazionale ha accumulato 19 presenze con la maglia della Nazionale spagnola. Con questo ritiro lontano dai riflettori, il calcio saluta un grande attaccante d'area di rigore, riconosciuto da tutti per il suo puro istinto del gol e la sua innata capacità di fare la differenza negli ultimi sedici metri.

