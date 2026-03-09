Palla! Il portiere dello Slovan Liberec rinvia e colpisce… il vetro del balcone

In una partita in Repubblica Ceca può succedere anche questo

Michele Massa 9 marzo - 19:00

In Repubblica Ceca il fascino del calcio negli "stadi da centro città" continua ad essere una delle maggiori caratteristiche di un campionato sempre molto intrigante e competitivo. Nella partita di ieri poi il romanticismo si è collegato ai ricordi di infanzia dei più. Protagonista il portiere Tomas Koubek e un rinvio tutt'altro che senza effetti collaterali

Koubek come un rugbista, il rinvio è preciso nel balcone di un palazzo — Alzi la mano chi ha distrutto almeno una volta una finestra giocando a pallone per le strade. Per il portiere dello Slovan Liberec, in un contesto ben diverso, ha riassaggiato quel sapore di infanzia. Siamo nella prima frazione di gioco, il povero Koubek è costretto agli straordinari per evitare un calcio d'angolo a seguito di un retropassaggio errato di un suo compagno di squadra.

Scivolata killer e calcione da rugbista col piede destro per il capitano degli ospiti. Il risultato? La palla si impenna, supera gli spalti e va a dritta nel balcone di una palazzina vicino allo stadio, sfasciando in pieno un vetro. Se non ancora non ci credete vi consigliamo la visione del video all'interno dell'articolo.

Dallo Slovan Liberec, l'eroe del weekend — Su chi ha pagato i danni non possiamo ancora darvi risposta, possiamo dire però che il video è diventato rapidamente virale sui social con il portiere che è diventato una vera e propria star dell'ultimo weekend di calcio giocato. Nello scialbo 0-0 dello Slovan Liberec possiamo dire grazie all'estremo difensore, che ha reso frizzantino e sicuramente ricordabile una delle partite più noiose di campionato.

