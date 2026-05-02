I due 10 ancora in campo: l'omaggio congiunto di Santos e Argentinos a Pelè e Maradona

Questa sera il calcio brasiliano tratterà il mondo del pallone con una delle più grandi rivalità della storia carioca. All'Allianz Parque va in scena il Classico da Saudade (Classico della Nostalgia) tra Palmeiras-Santos. I padroni di casa arrivano alla sfida con l'adrenalina a mille dopo le due vittorie di fila contro Jacuipense e Bragantino con le quali i Verdão hanno consolidato il primo posto. Gli ospiti, invece, cercano punti importanti per allontanarsi dai bassifondi della classifica.

PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

Pelé, miglior bomber della storia del Classico da Saudade. (Photo by Keystone/Getty Images)

Palmeiras-Santos, più di 1000 gol nella storia del Classico: Pelé il re senza rivali

A RODADA DOS CLÁSSICOS ESTÁ CHEGANDO!

🐷🐋



🚀 E nosso aquecimento para o fim de semana continua! Seguindo com a nossa retrospectiva, agora relembramos o encontro entre Palmeiras e Santos pelo Brasileirão de 2025.



⚽️ Naquela noite, o Clássico da Saudade foi decidido pelo… pic.twitter.com/CIWUruA3qr — Brasileirão Betano (@Brasileirao) April 30, 2026

Palmeiras-Santos non è mai una partita come le altre in Brasile. Magari adesso i due club, per un motivo o per l'altro, non si giocano poste in palio importanti ma questo non cancella la grande rivalità con la quale Verdão e Peixe attraggono milioni di spettatori. L'ultimo confronto, come ricordiamo, si è disputato lo scorso 14 gennaio. La partita, valevole per la fase a gironi del Campionato Paulista, ha visto il Palmeiras avere la meglio per 1-0 grazie alla rete di

Quella giocata lo scorso gennaio è stata la partita numero 356 tra i due club. Tra campionato, coppe e amichevole. Grazie alla vittoria ottenuta, i Verdão hanno ottenuto il successo numero 155 contro i bianconeri, a loro volta fermi a 109 vittorie. 92 sono invece i pareggi. Anche nel numero delle reti sono avanti i padroni di casa: 593-489. Numeri semplicemente strepitosi che, sommati, arrivato a più di 1000 reti segnate in questa storica rivalità.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di BET365

Live Streaming

Di questi 1000 reti segnati ben 32 sono state realizzate, neanche a dirlo, dalla leggenda Edson Arantes do Nascimento, meglio noto al mondo come Pelé. L'ex numero 10 di Santos e Brasile comanda questa classifica da vero leader incontrastato, considerando poi che il miglior marcatore del Palmeiras in questa rivalità, Heitor, ne ha segnati "appena" 13. Una distanza molto difficile da colmare, anche per i giocatori di oggi.

CLICCA QUI PER GUARDARE IL GRANDE CALCIO IN DIRETTA LIVE ED ACCEDERE ALLO STREAMING TV GRATIS CON BET365