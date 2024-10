Solito spettacolo sugli spalti ma zero gol: Panathinaikos-Olympiakos finisce 0-0

Panathinaikos-Olympiakos, derby di Atene della Super League greca, termina senza reti. Pochissime le occasioni da gol, sei le ammonizioni nel match.

Gennaro Dimonte 6 ottobre - 22:11

Il derby degli eterni nemici finisce senza reti. E' 0-0 tra Panathinaikos-Olympiakos, big match del campionato greco pieno di storia, tradizione e rivalità. Tanto spettacolo sugli spalti, decisamente meno in campo tra le due squadre divise da cinque punti in classifica. Ospiti che perdono la vetta della Super League, a favore del Paok vittorioso in casa del Levadiakos. Sei i cartellini gialli nel match, a dimostrazione della grande voglia dell'avversario di primeggiare sul rivale.

Tanti tiri in porta, poca concretezza — I primi venti minuti di Panathinaikos-Olympiakos filano lisci e sul filo della tensione. Diversi i falli pericolosi tra due squadre che non hanno nessuna voglia di perdere questa partita. Al 20' è l'ex Sassuolo Filip Djuricic a rendersi pericoloso con un tiro dal limite che esce di un soffio. Olympiakos che va al tiro con Hezze ma la conclusione da fuori pecca di precisione. Non succede nient'altro in una partita tesa ma avara di occasioni da gol importanti.

Tensione a mille, l'equilibrio regna: finisce 0-0 — Interventi pericolosi, ammonizioni e principi di rissa. Il secondo tempo del derby di Atene si apre con tanti falli e portieri quasi inoperosi. La prima reale chance del match arriva al 56', quando El Kaabi di testa rischia di portare in vantaggio gli ospiti. Grandissimi i riflessi di Lodygin. Ben sei ammonizioni in mezz'ora, sintomo di quanto la tensione sia alle stelle. Al 95' l'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Finisce 0-0 una sfida equilibrata, con tanta voglia di mettersi in mostra ma poca lucidità sotto porta.