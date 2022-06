Panchina del Partizan Belgrado: è derby fra Marco Simone e Andrea Pirlo

L'ex rossonero e l'ex bianconero...

"Siamo in trattativa", ha risposto Marco Simone alla domanda di DDD sull'anticipazione di inizio weekend su un suo possibile trasferimento sulla panchina del Partizan Belgrado. Ma...

---gli insider di mercato serbi fanno anche un altro nome per la guida tecnica dei grandi rivali della Stella Rossa a Belgrado: Andrea Pirlo. Trattativa in ogni caso difficile: la base di ingaggio dell'ex tecnico bianconero è di 1 milione e mezzo di euro a stagione, cifra troppo alta per le casse del Partizan. Si continuerà a trattare e si vedrà...