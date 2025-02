L'inchiesta sul calciatore brasiliano si arricchisce di nuovi dettagli, anche un altro familiare sotto indagine in Sudamerica

Federico Grimaldi 13 febbraio - 12:44

Non si placano le voci intorno al coinvolgimento di Paquetà con presunti illeciti sportivi. Secondo un tribunale brasiliano, il giocatore del West Ham avrebbe confessato di aver preso un cartellino giallo come regalo per il compleanno del fratello ed ora rischia la radiazione a vita dal calcio.

Il caso — Fulmine a ciel sereno in casa West-Ham. Per ora sono solo voci e non sembra niente di ufficiale, ma ciò che ha riportato il Daily Mail potrebbe riportare ripercussioni all'intero sistema calcistico inglese. La partita in questione, sarebbe quella che contrapponeva il West Ham contro l'Aston Villa, dove Paquetà ha preso un cartellino giallo in seguito a delle proteste poco prima della fine della partita. Un tribunale brasiliano avrebbe riportato delle dichiarazioni del brasiliano in cui ammetteva la sua colpevolezza. Tuttavia, non dovrà affrontare ulteriori procedimenti nel paese sudamericano. Il centrocampista sarà però atteso, il mese prossimo, da un'udienza della FA dove risponderà delle accuse in merito.

🚨 According to a Brazilian government inquiry, Lucas Paqueta allegedly claimed his yellow card in the match on March 12 was a birthday present for his brother. 🤯💸

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 12, 2025

Cosa rischia Paquetà — Finire al centro di un caso del genere sarà difficile da gestire, soprattutto per un giocatore emotivo come Paquetà. Se le voci venissero confermate, il brasiliano andrebbe incontro ad una radiazione a vita dal mondo del calcio. E se questo non bastasse, anche lo zio del calciatore passerebbe dei guai andando incontro ad una possibile detenzione. Sarebbe decisamente un duro colpo sia per le famiglia del giocatore che per il West Ham.

🚨 Lucas Paqueta's uncle is facing up to six years in prison in Brazil if found guilty of alleged match-fixing.

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 12, 2025

Quattro, le partite incriminate — Non solo West-Ham-Aston Villa. Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni, Paquetà è investigato su anomali cartellini gialli presi in altre tre diverse partite. Contro il Leicester nel 2022 e, nel 2023, contro il Leeds ed il Bournemouth. In tutti questi casi, sono stati registrati flussi anomali di denaro sulla sua ammonizione. Indipendentemente da quanto riportato, fino ad oggi il centrocampista brasiliano si è sempre dichiarato innocente. Il verdetto lo avremo solamente fra qualche mese