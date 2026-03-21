Il Paraguay è già certo di un posto al prossimo Mondiale estivo. Il suo Commissario Tecnico, Alfaro, ha voluto sottolineare in sede di presentazione delle maglie che alle proprie spalle ci siano storia e colori da onorare.

Francesco Lovino Redattore 21 marzo - 18:25

La sosta delle nazionali di fine marzo è alle porte, e con essa si definiranno gli ultimi slot rimasti liberi del primo Mondiale di calcio allargato a 48 nazionali. Sono in tante, però, che usufruiranno di questo "break" per oliare i propri meccanismi di gioco in gare amichevoli solo apparentemente senza significato. Tra queste, dunque, già certo di un posto alla rassegna intercontinentale estiva vi è il Paraguay. Gustavo Alfaro, CT dei biancorossi, ha sfruttato la presentazione della maglia per ribadire l'impegno preso da tutti i suoi ragazzi.

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Alfaro carica il Paraguay: "Voglio realizzare un sogno" "Ringrazio la Federazione per avermi invitato alla presentazione della maglia, questa pelle che rappresenta il nostro Paese. Voglio condividere il mio primo ricordo dei Mondiali: avevo sette anni, il mio primo ricordo dei Mondiali. Il Mondiale 1970 in Messico, e già sognavo di vivere quei momenti indimenticabili. Oggi, 56 anni dopo, il Paraguay mi dà la possibilità di realizzare quel sogno". All'età di 63 anni, il CT del Paraguay sente di poter realizzare qualcosa di importante, degno della storia della nazionale.

Ha militato con la maglia dell'Argentina in veste di centrocampista. A 30 anni smise con gli scarpini e indossò subito dopo la veste di allenatore. Legato alle proprie radici sudamericane, ha ricordato l'esperienza del Paraguay contro la Spagna al Mondiale 2010: "All’epoca provai tristezza per non aver conquistato la vittoria che sarebbe stata epica, ma come appassionato di calcio sudamericano ero orgoglioso di quei guerrieri, che avevano dato tutto. Oggi quella maglia che indossiamo porta con sé la stessa passione, la stessa dedizione".

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Il CT del Paraguay promette: "Giocheremo con dignità" — Sono forti e vanno dritte al cuore dei paraguaiani le parole spese dal CT Alfaro, convinto della straordinaria passione dei tifosi. "Non promettiamo vittorie, promettiamo dignità. Ogni giorno che passa ci avvicina al Mondiale. I nostri ragazzi difenderanno questi colori, sudando, lottando e onorando la storia di questa maglia. Quando segneremo, sarà come un abbraccio rosso e bianco di un intero Paese".

Un'unione di intenti fortemente voluta è risaltata dall'ultimo accorato appello lanciato dall'allenatore del Paraguay: "Da quando sono arrivato ho voluto costruire un sogno aperto a tutti. Ora il Paese è con noi, pieno di speranza e di passione. È il momento di conquistare e difendere il prestigio del Paraguay: lo faremo sempre, con il cuore e senza compromessi".

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