Il Paraguay, con il pareggio contro l'Ecuador, si è qualificato ai Mondiali negli USA del 2026 e il governo ha indetto una giornata ufficiale per festeggiare questo storico traguardo

Giorgio Trobbiani 5 settembre - 12:46

Vi ricordate Chilavert? Il portiere che tirava le punizioni anche nei videogiochi di fine anni '90 inizio 2000. Oppure Roque Santa Cruz, il bomber di Premier League con quel nome esotico, quasi da almanacco. Che cosa hanno in comune? Entrambi hanno fatto la storia del calcio paraguaiano, un po' come la selezione che, con il pareggio contro l'Ecuador, si è assicurata un posto ai Mondiali negli USA del 2026.

Paraguay qualificato ai mondiali: il Governo organizza i festeggiamenti — Come riporta TYC, in occasione di questo evento speciale, il governo del Paraguay ha organizzato una serie di festeggiamenti che sono stati comunicati dal presidente Santiago Pena:"Ho preso una decisione. Dichiarare una festa nazionale per festeggiare insieme come Paese e gridare con orgoglio: 'Il Paraguay torna ai Mondiali. Forza Paraguay!'". Pena ha poi proseguito aggiungendo: "Se il Paraguay torna ai Mondiali dopo 16 anni, penso che sia un buon momento per tutti i paraguaiani per festeggiare".

Una giornata intera di festa dunque per il ritorno del Paraguay ai mondiali di calcio del 2026. Era dal 2010 che la nazionale sudamericana non si qualificava alla massima competizione iridata. Dopo oltre 14 anni di declino che ha seguito il periodo d'oro della selezione paraguaiana, la nazionale oggi allenata da Gustavo Alfaro ha centrato un obiettivo storico per tutta la nazione.

La gioia del Paraguay tra record e soddisfazioni —

Non solo un obiettivo importante raggiunto ma anche prestazioni importanti con un record da cullare: 25 punti in 17 partite e solo 10 gol subiti, il terzo miglior risultato nelle qualificazioni dietro a Ecuador e Argentina, il Paraguay sta vivendo un regalo da sogno. E per questo, il Governo ha deciso di indire una giornata di festa nazionale per celebrare un evento che mancava da tanto e, forse ma sperano di no, potrebbe non riaccadere per lo stesso tempo.