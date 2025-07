Poco più di mezz'ora di gioco per il campione del mondo che si prende la scena con il passaggio che ha regalato un punto alla squadra di Miguel Russo

Samuele Amato Redattore 19 luglio 2025 (modifica il 19 luglio 2025 | 10:47)

Tutti attendevano il suo momento, quello di un campione del mondo che avrebbe preso le redini del centrocampo. Gli Xenezeis cantano il suo nome: Leando Paredes. L'ex-Roma e campione albiceleste fa il suo esordio con la maglia del Boca Juniors, risultando subito decisivo con un assist in Boca Juniors-Union de Santa Fe.

Attesa ripagata: Paredes osannato dai tifosi — La stagione del Boca Juniors non può dirsi positiva, come si può notare dalla partita contro l'Union. Sono i Tatengues di Santa Fe a passare in vantaggio al 64esimo a La Bombonera. Qualche minuto più tardi arriva il momento tanto atteso dai tifosi: l'esordio di Leandro Paredes.

Obiettivo di mercato dichiarato degli Xenezeis, già prima della fine del Mondiale per Club, il centrocampista argentino è stato acclamato da tutti al momento dell'ingresso in campo. Nonostante le poche settimane di preparazione atletica con la nuova squadra, Miguel Russo ha scelto di convocarlo. Scelta che si è rivelata in realtà vincente: Paredes mette in campo tutta la sua qualità, la sua forza fisica e le sue geometrie.

In effetti, al centrocampo del Boca mancava anche qualcuno che tenesse le redini del gioco. L'ingresso in campo dell'ex-Roma e Juventus ha portato la squadra ad alzarsi. La difesa inizia così a giocare più alta, forti della copertura garantita dal campione del mondo albiceleste; ma soprattutto, Paredes inizia a smistare con precisione i palloni con passaggi perfetti, volti a premiare gli inserimenti.

Decisivo: l'assist per il pareggio — In poco più di mezz'ora di gioco, Leandro Paredes ha già cambiato il Boca Juniors. Lo capisce la Bombonera che spinge la squadra e lo capiscono i compagni che iniziano ad affidarsi alla sua qualità mondiale.

All'85esimo la scelta del tecnico del Boca Juniors, Miguel Russo, viene ripagata: calcio d'angolo battuto alla perfezione da Paredes che trova la testa del difensore Lautaro Di Lollo. Gli Xenezeis trovano il pari contro l'Union de Santa Fe. Spazio anche al possibile 2 a 1 per i padroni di casa ma che non si concretizza.

Il Boca strappa un punto in questa seconda giornata del Torneo Clausura del campionato argentino e soprattutto trova finalmente un leader che potrebbe risollevare le sorti del club, dopo le delusioni del Torneo Apertura e del Mondiale per Club.