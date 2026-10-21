Mentre le gambe di alcuni calciatori tremano quando mettono piede sul campo del leggendario Maracanà, lo spirito e la fiducia di Leandro Paredes sono invece alle stelle. Nonostante non sia al culmine della forma fisica, il centrocampista del Boca Juniors si muoveva a Rio con la stessa disinvoltura di La Bombonera. Era il padrone indiscusso del gioco e alla fine si è dimostrato decisivo ancora una volta.

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Paredes e il Maracanà, un tempio dal sapore di casa

Vasco da Gama sembrava ormai destinata ai rigori, Leandro Quando la semifinale contro ilsembrava ormai destinata ai rigori, Leandro Paredes

ha scagliato un tiro velenoso di destro da fuori area

che, grazie all'errore del portiere Léo Jardim,

si è trasformato nel gol decisivo per il 3-1, sigillando la qualificazione del Boca Juniors alla finale di Copa Sudamericana

. Il centrocampista ex Roma era sceso in campo nella ripresa e il suo impatto è stato a dire poco devastante.

Tutti i suoi compagni di squadra si sono precipitati ad abbracciarlo e, pochi minuti dopo, hanno festeggiato insieme ai quattromila tifosi Xeneizes accorsi a Rio de Janeiro, la cui eccitazione era palpabile. Inoltre, ed è qui che viene il bello, non è la prima volta che il numero 5 festeggia sulla sacra terra brasiliana. "Mi sento proprio a casa ", ha dichiarato dopo la vittoria su DSports. Ma ha commesso un errore, forse l'unico della sua grande serata: "Ero già venuto due volte e avevo vinto entrambe le volte...".

RIO DE JANEIRO, BRASILE - 20 OTTOBRE: Leandro Paredes del Boca Juniors festeggia il terzo gol della sua squadra con i compagni di squadra durante la semifinale della terza tappa della Copa CONMEBOL Sudamericana 2026 tra Vasco da Gama e Boca Juniors allo stadio Sao Januario il 20 ottobre 2026 a Rio de Janeiro, Brasile. (Foto di Wagner Meier/Getty Images)

Uno sguardo alle statistiche rivela: quattro vittorie su quattro partite per Paredes al Maracanà. Ogni volta che l'argentino gioca nel tempio del calcio torna a casa con il sorriso sulle labbra. Questa invidiabile serie di vittorie è iniziata con la vittoria per 2-0 dell'Argentina sul Venezuela nel quarto di fina della Copa América 2019. Poi è arrivata la vittoria più bella: la conquista del trofeo nella finale contro il Brasile del 2021. Il terzo precedente è stato nuovamente contro il Brasile nel 2023, sfida valida per la qualificazione al Mondiale.