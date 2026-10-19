Paredes brucia le tappe e si candida per una notte da protagonista. Il capitano del Boca Juniors ha recuperato in tempi record dallo strappo di secondo grado al bicipite femorale destro rimediato contro l'Instituto. Appena undici giorni dopo l'infortunio, il centrocampista è tornato ad allenarsi con i compagni senza avvertire fastidi e ha raggiunto la squadra in Brasile. Una notizia importante per Rodolfo Arruabarrena, che si gioca tutto nella semifinale di ritorno di Copa Sudamericana contro il Vasco da Gama. Il Boca deve ribaltare lo 0-1 dell'andata e ritrovare il proprio leader può fare la differenza. Resta però un dubbio: schierarlo dal primo minuto o conservarlo come arma per la ripresa? La decisione arriverà dopo le ultime valutazioni dello staff.

Paredes stringe i denti per il Boca: recupero lampo e una semifinale da non sbagliare

Il recupero diha sorpreso anche per la rapidità con cui è arrivato. Lo strappo al bicipite femorale destro, accusato durante il pareggio per 2-2 contro l'Instituto, sembrava destinato a tenerlo fuori dalla sfida più importante della stagione. Invece, il capitano ha accelerato il percorso di recupero e domenica è tornato a lavorare con il gruppo, partecipando alle partitelle senza mostrare particolari problemi. Nel corso della riabilitazione si è sottoposto anche a un trattamento con plasma ricco di piastrine, che secondo le informazioni provenienti dall'Argentina avrebbe dato risultati positivi.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 28 AGOSTO: Leandro Paredes del Boca Juniors corre con la palla durante una partita del Torneo Clausura Mercado Libre 2026 tra Boca Juniors e Lanus all'Estadio Alberto J. Armando il 28 agosto 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

La sua determinazione ha fatto il resto: Paredes non vuole mancare all'appuntamento con il Vasco da Gama. La sua presenza, però, non significa necessariamente una maglia da titolare. Arruabarrena dovrà valutare con attenzione i rischi, perché un rientro anticipato potrebbe esporre il centrocampista a una ricaduta e allungare i tempi di recupero. L'ipotesi di vederlo in campo dal primo minuto resta aperta, ma lo staff tecnico avrà l'ultima parola. Il Boca, intanto, ha bisogno del suo capitano. Dopo la sconfitta per 1-0 alla Bombonera, la squadra è chiamata a ribaltare il risultato in Brasile.