Dopo il pareggio per 1-1 contro il Martigues il 2 maggio, con rete di Pierre-Yves Hamel , risultato che ha sancito la matematica promozione in Ligue 1 , il presidente Pierre Ferracci aveva anticipato durante il discorso nello spogliatoio l’idea di un dono speciale. Ai giocatori sono stati consegnati orologi Hublot , borse Louis Vuitton e scarpe Berluti , tutte marchi di altissimo prestigio appartenenti al gruppo LVMH e alla famiglia Arnault, simbolo di eleganza e lusso.

Questi gesti sottolineano come l’arrivo della famiglia Arnault non rappresenti solo una nuova proprietà con ambizioni sportive, ma anche un’opportunità concreta per valorizzare la squadra attraverso il prestigio, l’eleganza e lo stile delle maison di lusso di cui è proprietaria. In questo modo, il Paris FC inaugura una nuova era fatta di investimenti mirati, cultura del successo e rafforzamento dell’immagine, ambizioni che vanno ben oltre il campo da