Scalata al successo per il club parigino dopo un'annata incredibile lanciando già la sfida ai rivali

Alessia Bartiromo 3 maggio - 10:56

La missione è stata completata, il sogno è stato raggiunto. Con il pareggio in trasferta ieri sera contro l'FC Martigues, il Paris FC è stato promosso in Ligue1 dando vita al derby cittadino con il Paris Saint-Germain nella prossima stagione. Un obiettivo perseguito per più di 40 anni, con l'ambizione di scontrarsi con i grandi del calcio francese e soprattutto, riportare all'ombra della Torre Eiffel un derby, tra due club molto diversi tra loro. Scavando nel profondo però, qualche similitudine c'è e sono proprio quelle che renderanno il big match della prossima stagione una gara non solo sentita ma sicuramente anche spettacolare.

Il particolare caso del Paris FC — Storie diverse ma così similari. Se il Paris Saint Germain è considerato uno dei club più forti e potenti del mondo, anche il Paris FC ha le spalle molto larghe. La proprietà è la famiglia Arnault in sinergia con Red Bull acquistandone una quota minoritaria, creando un mix davvero incredibile che ha portato il team ad ambire subito a grandi traguardi. Anche in passato i destini dei due club di Parigi si sono intrecciati più volte a partire dal 1969, quando si fuse con lo Stade Saint-Germain formando proprio il Psg. Le due squadre si separeranno poi nel 1972, con questo momento che ne segnerà i destini diversi: sempre in salita e mai più in Ligue1 per il Paris FC, una storia invece di grandi successi per i cugini.

Dopo anni di dilettantismo, nel 2015 il ritorno in Ligue2 sancisce un nuovo spartiacque per la seconda squadra parigina che inizia il suo percorso di rinascita nel professionismo. Anche in questo caso gli imprevisti e gli ostacoli sono sempre dietro l'angolo, sfiorando più volte il ritorno in Ligue1 non riuscendo mai a centrare l'obiettivo. Nel novembre 2024 la svolta: il club viene acquisito dalla famiglia Arnault che rappresenta la LVMH, una multinazionale che ingloba i marchi francesi più importanti in tutto il mondo. Con la cessione di una quota minoritaria a Red Bull, il sogno ha inizio, con la spinta giusta per una stagione indimenticabile.

, , nous sommes en @Ligue1

, : ́ ̂

— Paris FC (@ParisFC) May 2, 2025

La carica per il prossimo derby con il Paris Saint-Germain — Parigi sta quindi per riavere il suo derby, figlio di un passato condiviso e poi scisso molto particolare. Sulla carta è già super sentito, soprattutto per un altro aspetto molto suggestivo: lo Stadio Sébastien-Charléty, quartier generale del Paris FC, si trova nello stesso quartiere del a soli 7 chilometri di distanza dal Parco dei Principi, che ospita le gare interne del Psg. Forse però, era ancora troppo lontano.

Dalla prossima stagione infatti, lo stadio scelto per le partite interne della squadra sarà il Jean-Bouin Stadium, a soli 100 metri dal colossale impianto sportivo che vede le imprese di Kvaratskhelia e compagni, dando vita a un altro intreccio molto particolare che renderà questo derby ancora più sentito. Per il momento la squadra si gode la festa, consci di aver compiuto un'impresa davvero incredibile ma pronti anche a programmare il futuro che sarà ugualmente ambizioso per un club che vuole puntare in alto.