Paris FC, il sindaco ha detto no: lo stadio non cambierà nome

Il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, ha posto il veto, lo stadio occupato dallo Stade Français e dal Paris FC non si chiamerà "BHV Stadium", come era previsto dal progetto. Questa è stata la decisione finale. Per ora. Come riporta il quotidiano Le Parisien, c'era un principio tra la squadra di rugby (che voleva beneficiare di questo introito finanziario) e il BHV (grande magazzino del Marais), in base al quale questa denominazione avrebbe dovuto portare più di 100.000 euro nelle casse delle due squadre. Ma la decisione del sindaco ha chiuso tutto con un nulla di fatto.