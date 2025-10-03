Alla fine si è concluso con un nulla di fatto. Lo stadio del Paris FC continuerà ad assumere il nome di Stadio Jean Bouin. Situato a fianco al Parco dei Principi, l'impianto da 20 mila posti continuerà ad essere proprietà del municipio e, per tanto, non verrà affiancato dal nome BHV Stadium. Costruito nel 1925, l'impianto ospita non solo le partite di calcio del Paris FC, ma anche quelle di rugby dello Stade Français.
Francia
Paris FC, è ufficiale: lo stadio continuerà a chiamarsi Jean Bouin
Paris FC, il sindaco ha detto no: lo stadio non cambierà nome—
Il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, ha posto il veto, lo stadio occupato dallo Stade Français e dal Paris FC non si chiamerà "BHV Stadium", come era previsto dal progetto. Questa è stata la decisione finale. Per ora. Come riporta il quotidiano Le Parisien, c'era un principio tra la squadra di rugby (che voleva beneficiare di questo introito finanziario) e il BHV (grande magazzino del Marais), in base al quale questa denominazione avrebbe dovuto portare più di 100.000 euro nelle casse delle due squadre. Ma la decisione del sindaco ha chiuso tutto con un nulla di fatto.
Lo Stade Français aveva raggiunto un accordo quadriennale con il marchio. Ricordiamo che il club parigino beneficia di un contratto di occupazione esclusiva fino al 2029. Per quanto riguarda il Paris FC, di proprietà della famiglia Arnault, il club affitta lo stadio Jean-Bouin per giocarci senza però avere ha alcuna influenza su questa questione di "denominazione".
Almeno per adesso, dunque, non è previsto alcun cambiamento nella denominazione dell'impianto. Intanto Paris FC e Stade Français si preparano per le sfide dei loro rispettivi campionati. I primi scenderanno in campo questa sera contro il Lorient, mentre i "fulmini" saranno impegnati domani contro il Perpignan.
© RIPRODUZIONE RISERVATA