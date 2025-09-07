Il nuovo acquisto del Parma Mariano Troilo si è reso protagonista di un gran bel gesto nei confronti del club che lo ha cresciuto

Federico Iezzi Collaboratore 7 settembre - 17:00

I legami, gli affetti, i posti e le persone con cui si è cresciuti non si dimenticano. Lo ha dimostrato chiaramente Mariano Troilo, difensore argentino del Parma. Il classe 2003, arrivato in Serie A a fine agosto, ha infatti donato 472 mila euro al Belgrano, club in cui ha svolto tutto il percorso giovanile. Con la maglia de Los Piratas, Troilo ha esordito da professionista e ha poi giocato dal 2023 fino a questa estate.

Mariano Troilo, dal Belgrano al Parma — Troilo è passato dal Belgrano al Parma a fine estate. Una operazione lampo con cui il club del Krause Group ha acquistato il cartellino del roccioso e talentuoso difensore argentino. Nelle casse de Los Piratas sono entrati 7,2 milioni di euro, oltre ad un 15% pattuito su una futura possibile rivendita.

La riconoscenza del calciatore verso il Belgrano — Dopo il trasferimento in Italia Troilo non ha dimenticato la sua ex squadra. Con i colori del Belgrano, dopotutto, si è anche guadagnato la sua prima convocazione in Nazionale. Era suo desiderio ringraziare il club per gli anni di crescita e lasciare qualcosa alla società. Lo ha fatto donando quasi 500 mila euro al settore giovanile. Soldi preziosi, che andranno a migliorare le infrastrutture per le squadre giovanili in cui Mariano ha giocato da quando aveva sette anni. Il club ha commentato il dono con un comunicato: «Questo gesto gigantesco nei confronti del Club che lo ha cresciuto ci riempie di orgoglio e riafferma il senso di appartenenza provato dai nostri giocatori formatisi nell’accademia giovanile dei Pirati».