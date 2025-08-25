Il centrocampista statunitense ha ricevuto espressioni discriminatorie da parte di alcuni tifosi del settore ospiti. La Juventus annuncia collaborazione totale con la giustizia sportiva.

Danilo Loda 25 agosto - 11:39

La Juventus ha iniziato la nuova stagione di Serie A con un successo netto sul Parma, imponendosi per 2-0 all’Allianz Stadium. Un esordio che avrebbe dovuto rappresentare soltanto una serata di festa, macchiata però da un episodio molto grave: gli insulti razzisti rivolti a Weston McKennie.

Il centrocampista statunitense, entrato in campo soltanto all’89’ per sostituire Kenan Yildiz, sarebbe stato bersaglio di cori e frasi discriminatorie provenienti dal settore occupato dai tifosi ospiti. Un episodio che la Juventus ha scelto di denunciare pubblicamente con una nota ufficiale.

Il comunicato della Juventus dopo Juventus-Parma — Poco dopo il fischio finale, il club bianconero ha pubblicato un comunicato tramite i propri canali social: "Questa sera, al termine della partita contro il Parma, Weston McKennie è stato oggetto di espressioni discriminatorie di natura razzista da parte di alcune persone presenti nel settore ospiti, mentre si allenava in campo con i compagni che non avevano preso parte alla gara. La Juventus condanna con forza questo episodio e ogni manifestazione di razzismo e garantirà la massima collaborazione agli organi di giustizia sportiva per individuare i responsabili". Una presa di posizione netta, che conferma la linea del club torinese contro qualsiasi forma di discriminazione dentro e fuori dal campo.

Il sostegno a McKennie per gli insulti razzisti — McKennie, ormai da anni punto di riferimento nella rosa bianconera, è stato subito circondato dall’affetto dei compagni e dello staff tecnico. La società non solo ha condannato l’accaduto, ma si è impegnata a garantire sostegno totale al calciatore, simbolo di dedizione e professionalità.

La vicenda, tuttavia, evidenzia ancora una volta come il calcio italiano debba fare i conti con episodi di razzismo. Questo accade nonostante le campagne di sensibilizzazione e le iniziative delle istituzioni sportive. Resta ora da capire come le autorità sportive e giudiziarie interverranno concretamente.