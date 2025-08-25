derbyderbyderby calcio italiano Juventus-Parma, insulti razzisti a Weston McKennie: il duro comunicato del club

IL CASO

Juventus-Parma, insulti razzisti a Weston McKennie: il duro comunicato del club

Juventus-Parma, insulti razzisti a Weston McKennie: il duro comunicato del club - immagine 1
Il centrocampista statunitense ha ricevuto espressioni discriminatorie da parte di alcuni tifosi del settore ospiti. La Juventus annuncia collaborazione totale con la giustizia sportiva.
Danilo Loda
Danilo Loda

La Juventus ha iniziato la nuova stagione di Serie A con un successo netto sul Parma, imponendosi per 2-0 all’Allianz Stadium. Un esordio che avrebbe dovuto rappresentare soltanto una serata di festa, macchiata però da un episodio molto grave: gli insulti razzisti rivolti a Weston McKennie.

Il centrocampista statunitense, entrato in campo soltanto all’89’ per sostituire Kenan Yildiz, sarebbe stato bersaglio di cori e frasi discriminatorie provenienti dal settore occupato dai tifosi ospiti. Un episodio che la Juventus ha scelto di denunciare pubblicamente con una nota ufficiale.

Juventus-Parma, insulti razzisti a Weston McKennie: il duro comunicato del club- immagine 2
Mathias Lovik del Parma a contrasto con Weston McKennie della Juventus durante la partita di Serie A tra Juventus  e Parma giocata all'Allianz Stadium il 24 agosto 2025 (Photo by Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Il comunicato della Juventus dopo Juventus-Parma

—  

Poco dopo il fischio finale, il club bianconero ha pubblicato un comunicato tramite i propri canali social: "Questa sera, al termine della partita contro il Parma, Weston McKennie è stato oggetto di espressioni discriminatorie di natura razzista da parte di alcune persone presenti nel settore ospiti, mentre si allenava in campo con i compagni che non avevano preso parte alla gara. La Juventus condanna con forza questo episodio e ogni manifestazione di razzismo e garantirà la massima collaborazione agli organi di giustizia sportiva per individuare i responsabili". Una presa di posizione netta, che conferma la linea del club torinese contro qualsiasi forma di discriminazione dentro e fuori dal campo.

Il sostegno a McKennie per gli insulti razzisti

—  

McKennie, ormai da anni punto di riferimento nella rosa bianconera, è stato subito circondato dall’affetto dei compagni e dello staff tecnico. La società non solo ha condannato l’accaduto, ma si è impegnata a garantire sostegno totale al calciatore, simbolo di dedizione e professionalità.

Juventus-Parma, insulti razzisti a Weston McKennie: il duro comunicato del club- immagine 3
Weston McKennie della Juventus durante la partita di Serie A contro l'Atalanta. della scorsa stagione (Foto di Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

La vicenda, tuttavia, evidenzia ancora una volta come il calcio italiano debba fare i conti con episodi di razzismo. Questo accade nonostante le campagne di sensibilizzazione e le iniziative delle istituzioni sportive. Resta ora da capire come le autorità sportive e giudiziarie interverranno concretamente.

