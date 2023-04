Parma, ricordi Pabón? Doppietta in due minuti nel primo turno di Copa Libertadores

Forse in pochi se lo ricorderanno, anche perché in Serie A non è che abbia lasciato grandi tracce. Stiamo parlando di Dorlan Pabón, attaccante colombiano classe '88 con un passato al Parma nella stagione 2012/2013. Solo 13 presenze totali in maglia gialloblù (12 in Serie A e una in Coppa Italia, in cui mette a segno l'unico gol in un Parma-Catania). Nell'estate 2012 il Parma lo acquistò per 4 milioni di euro dai colombiani dell'Atlético Nacional.