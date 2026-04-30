Il conto alla rovescia per la Coppa del Mondo FIFA 2026 è ufficialmente iniziato. Mentre l’attesa cresce per il fischio d’inizio dell’11 giugno, che vedrà Canada, Messico e Stati Uniti ospitare il torneo più prestigioso del pianeta, una novità assoluta sta per arrivare nel mondo degli appassionati di calcio e dei loro amici a quattro zampe. Chi ha sempre sognato di esultare per un gol di Messi insieme al suo fedele compagno indossando la stessa maglia, quest'anno questo desiderio diventerà realtà grazie ai nuovi kit Adidas Pet Collection.

La divisa argentina (Credits Adidas)

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Adidas Pet Collection: una collezione da campioni del mondo

Il colosso dell'abbigliamento sportivo ha annunciato una linea rivoluzionaria pensata appositamente per gli animali domestici. Per lanella storia della competizione, Adidas permetterà ai tifosi di coordinare il proprio look con quello dei propri animali domestici. La collezione iniziale si concentra su quattro nazioni iconiche che si contenderanno la Coppa quest'estate: i campioni in carica dell' Argentina , laile il

La maglia della nazionale colombiana (Credits Adidas)

Ogni kit è stato meticolosamente progettato per replicare fedelmente il design delle maglie "home" ufficiali dei calciatori. Questo significa che i tifosi dell'Albiceleste potranno vestire il proprio cane con le iconiche strisce bianco-azzurre, mentre chi sostiene la "Tricolor" messicana potrà sfoggiare sui propri animali il dettaglio artistico della Piedra del Sol, la celebre scultura azteca che adorna la divisa nazionale. Anche le maglie di Colombia e Giappone mantengono i dettagli cromatici e stilistici che rendono questi kit tra i più amati dai collezionisti.

Qualità tecnica per piccoli e grandi atleti

Non si tratta di semplici gadget, ma di veri e propri capi tecnici. Adidas ha sottolineato come i materiali siano stati scelti per garantire comfort e durata. Lo stemma della federazione e il logo del brand sono applicati a caldo, una tecnica che offre una finitura di alta qualità esulla pelle dell'animale. La sfida principale, come specificato dal produttore, risiede nella vestibilità. Infatti la gamma di taglie dovrà coprire la vastissima diversità canina, dai piccoli Chihuahua messicani ai possenti Terranova canadesi.

La maglia del Giappone (Credits Adidas)

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Disponibilità e lancio globale

Il lancio ufficiale della collezione è fissato per ilI kit Adidas Pet Collection saranno disponibili inizialmente in mercati selezionati, coprendo gran parte delle aree geografiche delle squadre coinvolte e non solo. Nord America, America Latina, Giappone, Cina, Vietnam, Filippine e Indonesia saranno i primi territori a poter acquistare questi capi esclusivi.

Anche il Messico ha la sua divisa per l'amico a 4 zampe (Credits Adidas)

In attesa di sapere quale nazionale riuscirà ad alzare la coppa quest'estate, una cosa è già certa: nelle strade di Buenos Aires, Bogotà, Città del Messico e Tokyo, i tifosi non saranno gli unici a vestire con orgoglio i colori della propria nazionale. Grazie a questa iniziativa, la febbre dei Mondiali 2026 contagerà davvero tutta la famiglia, inclusi i membri più fedeli e pelosi.

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