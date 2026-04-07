Dieci gol in Championship e la chiamata di Pochettino: ma la rottura del tendine d'Achille lo costringe a fermarsi.

Federico Iezzi Collaboratore 7 aprile - 17:54

Patrick Agyemang sperava di giocare il Mondialecon la sua nazionale, gli Stati Uniti. Ma il suo sogno non si avvererà: il centravanti del Derby County, infatti, si è rotto il tendine d'achille. Non si conoscono ancora i tempi di recupero precisi ma il ragazzo salterà sicuramente il torneo.

L'infortunio al tendine d'Achille — Agyemang, attaccante made in USA e classe 2000, titolare del Derby County in Championship, è caduto a terra senza aver subito un contrasto al 40° minuto del match tra il Derby e lo Stoke City, poi vinto dai suoi due a zero. Il giocatore è atterrato in modo scomposto e ha chiesto l'intervento dello staff medico. Si è reso necessario portare fuori dal campo il ragazzo, visibilmente sconvolto, con una barella mentre i compagni cercavano di consolarlo.

Lunedi, dopo la partita, il tecnico dei Rams, John Eustace, ha detto ai giornalisti che il 25enne era stato sottoposto a degli esami: "Dovremo aspettare e vedere. Patrick è andato a fare una risonanza magnetica, quindi non posso commentare fino a quando non avremo i risultati ". La società ha poi confermato l'entità dell'infortunio con un comunicato: "Il club conferma che Patrick Agyemang ha subito un grave infortunio al tendine d'Achille durante il primo tempo della partita di Sky Bet Championship contro lo Stoke City. Patrick si sottoporrà a ulteriori accertamenti sull'infortunio. Il club fornirà a Patrick il massimo livello di assistenza medica e riabilitazione durante tutto il suo recupero" .

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Patrick Agyemang salterà il Mondiale con i suoi Stati Uniti — Ma la parte più triste di questo messaggio è quella che conferma la peggiore paura del ragazzo e che spezza il suo sogno: "A causa di questo infortunio, Patrick purtroppo salterà i Mondiali FIFA di quest'estate. In questa fase, sarebbe sbagliato stabilire una tempistica per il suo recupero. Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati a tempo debito". Non ci sono, quindi, tempi di recupero ma c'è la certezza che il giocatore salterà il torneo. Agyemang sperava di scendere in campo con la nazionale allenata da Pochettino. Si era guadagnato la chiamata con i suoi dieci gol nel difficile campionato di Championship e ha anche giocato le due amichevoli di marzo contro il Belgio e il Portogallo.