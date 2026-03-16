Paura per Toifilou Maoulida: malore durante la partita del Metz U17

"È crollato a terra poco prima dell'intervallo", ha dichiarato un dirigente del Torcy ai microfoni della rivista francese L'Equipe. "Non sono stati riscontrati problemi cardiaci che richiedessero un intervento immediato. Era cosciente, ma faceva fatica a parlare. Dopo i primi soccorsi, i vigili del fuoco lo hanno trasferito in ospedale".