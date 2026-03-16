È stata una domenica di apprensione per Toifilou Maoulida. L'ex attaccante di Montpellier, Rennes e Olympique Marsiglia, oggi allenatore, si è sentito male durante una partita della sua squadra, il Metz Under 17.
Calcio francese
Paura per Toifilou Maoulida: malore durante la partita del Metz U17
Secondo diverse fonti, il malore è arrivato al termine del primo tempo contro il Torcy, costringendo l'arbitro all'interruzione del match, che non è più ripreso.
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Malore in campo per Toifilou Maoulida, il match viene sospeso
"È crollato a terra poco prima dell'intervallo", ha dichiarato un dirigente del Torcy ai microfoni della rivista francese L'Equipe. "Non sono stati riscontrati problemi cardiaci che richiedessero un intervento immediato. Era cosciente, ma faceva fatica a parlare. Dopo i primi soccorsi, i vigili del fuoco lo hanno trasferito in ospedale".
Dopo quanto accaduto, il direttore di gara ha deciso, comprensibilmente, di sospendere la partita. Nei momenti successivi, il Metz ha rilasciato un comunicato in cui rassicurava sul fatto che l'allenatore stesse ricevendo tutta l'assistenza del caso, mantenendo comunque stretto riserbo sulle sue condizioni di salute.
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Maoulida, dal Montpellier alle prime esperienze in panchina—
Maoulida, attualmente 46enne, durante la carriera di calciatore ha vestito le maglie di numerosi club francesi, dal Montpellier all'Olympique Marsiglia, passando per Rennes, Metz e Monaco, per citarne solo alcuni.
Ritiratosi dal calcio giocato nel 2017, ha quindi intrapreso la carriera di allenatore, prima a Nimes, Tours e Marsiglia, dove è stato secondo allenatore dell'Under 19, per poi tornare a Metz.
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