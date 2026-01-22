Quello che sembrava un problema più grave si è rivelata essere una lesione muscolare alla gamba destra. Lo spagnolo tornerà a metà febbraio

Mattia Celio Redattore 22 gennaio 2026 (modifica il 22 gennaio 2026 | 16:16)

Buone notizie per il Barcellona. O almeno in parte. I blaugrana dovranno fare a meno di Pedri per un mese. Nel corso della sfida di ieri sera contro lo Slavia Praga il numero 8 dei catalani aveva accusato un fastidio muscolare che all'inizio sembrava dovesse avere conseguenze più gravi. Alla fine, sia Hansi Flick che i tifosi del Barça hanno tirato un sospiro di sollievo.

Lo stesso club catalano ha rilasciato un comunicato a seguito dei risultati delle analisi relative alle condizioni del numero 8: "Le prove effettuate questa mattina hanno confermato che Pedri soffre di una lesione muscolare al bicipite femorale della gamba destra, riportata durante la partita contro lo Slavia Praga. Il tempo di recupero previsto è di un mese". Considerando l'importanza che lo spagnolo copre nelle gerarchie di Flick, i tifosi del Barça posso dunque tirare un sospiro di sollievo. Dovrà saltare qualche turno di campionato e l'ultima giornata della Fase Campionato della Champions League ma potrà poi tornare per la parte decisiva della stagione.