Il Barcellona e Gil Manzano: il suo arbitraggio nella partita di ieri sera

Jacopo del Monaco 19 gennaio - 10:19

Nella giornata di ieri, Gil Manzano ha arbitrato l'incontro tra la Real Sociedad ed il Barcellona. I due club, infatti, si sono affrontati presso la Reale Arena in occasione della ventesima giornata della Liga spagnola. La squadra basca ha vinto 2-1 grazie alle reti di Mikel Oyarzabal e Gonçalo Guedes, mentre per i catalani ha segnato Marcus Rashford. I Campioni di Spagna, ieri sera, non hanno avuto tanta fortuna tra pali, gol annullati e si aggiunge anche l'arbitraggio di Gil Manzano, che non ha riscosso molto successo.

L'arbitraggio di Gil Manzano nella partita tra Real Sociedad e Barcellona — Il quotidiano sportivo spagnolo Mundo Deportivo ha riportato che il direttore di gara di Extremadura, nel corso della sua carriera, ha arbitrato i Blaugrana in 45 occasioni. Durante questi incontri, ha estratto ben 12 cartellini rossi all'indirizzo del Barça, che in questa particolare classifica con Gil Manzano occupa la prima posizione. Anche nel match di ieri sera, terminata con la vittoria della Real Sociedad, l'arbitro ha avuto modo di farsi riconoscere dal mondo catalano. Dopo otto minuti, infatti, Fermin López aveva sbloccato l'incontro ma, dopo un controllo del VAR, la rete è stata annullata per un fallo di Dani Olmo sul giapponese Kubo.

Al ventunesimo minuto, Frenkie De Jong aveva segnato. Al momento del tiro, però, l'ex centrocampista dell'Ajax si trovava in posizione irregolare ed anche lui si è reso conto di ciò. Nel corso del 27' di gioco, invece, segna Lamine Yamal a pochi passi dalla porta, ma anche questo gol viene annullato per un fuorigioco millimetrico dell'attaccante nato nel 2007.

Durante i minuti di recupero della prima frazione di gioco, Gil Manzano assegna un calcio di rigore al Barça per un fallo su Rashford. Tuttavia, a causa della posizione irregolare dell'inglese, arbitro e VAR revocano il tiro dal dischetto ai catalani. Tutto ciò, insieme ad altri episodi, ha scatenato l'ira dei tifosi del Barcellona. Nel secondo tempo, il Barça ha avuto la sfortuna di colpire diverse volte pali e traverse ed al minuto 88 la Real Sociedad resta di dieci per l'espulsione di Soler. Gil Manzano, tra l'altra, aveva prima ammonito il giocatore, ma ha cambiato la decisione dopo la revisione del VAR.