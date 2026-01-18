Una difficile prima parte di stagione sia per la squadra catalana sia per il fantasista argentino: il loro matrimonio svolterà l'annata di entrambi?

Dopo un pessimo inizio di campionato il Girona si è decisamente ripreso nelle ultime partite. Nel mese di gennaio sono arrivate 3 vittorie consecutive per Michel, tutte contro diretti avversarsi per la salvezza. La squadra catalana attualmente si trova al nono posto, tuttavia la zona retrocessione è solo a 4 punti di distanza. Per aiutare il proprio tecnico, stabile ormai dal 2021, la dirigenza del Girona ha iniziato fin da subito ad apportare miglioramenti alla rosa. Dopo l'innesto fra i pali di Ter Stegen in prestito dal Barcellona, ecco che la proprietà condivisa del City Group è corsa in soccorso. I citizens infatti hanno deciso di richiamare dal prestito tedesco Claudio Echeverri per girarlo in un campionato più consono alle sue caratteristiche. Michel adesso può contare su una trequarti di tutto rispetto con Echeverri, Lemar e Bryan Gil a sostegno del bomber Vanat.

I primi mesi europei di Claudio Echeverri — L'esperienza del diablito nella fredda Leverkusen non è andata come sperato. Sulle sole 11 presenze (6 in Bundesliga e 5 in Champions League) ha sicuramente pesato il precoce esonero di Erik Ten Hag e l'arrivo sulla panchina delle aspirine di Kasper Hjulmand. La Liga è un campionato più in linea con le enormi qualità tecniche di Claudio Echeverri (in estate vicino alla Roma), con ritmi più bassi e un'agevolazione maggiore per chi sa toccare dolcemente la palla. In Spagna il classe 2006 potrà contare sulle sue capacità nello stretto e sulla sua creativa visione di gioco per emergere definitivamente in Europa. Del resto, le sue qualità sono già state evidenti nel Mondiale per Club giocato col Manchester City, dove ha messo a referto 1 rete contro l'Al-Ain.

Il comunicato del Girona — Nel frattempo è stato anche rilasciato il comunicato da parte del Girona: "Il Girona FC ha raggiunto un accordo per l'acquisizione di Claudio Echeverri. Il calciatore argentino arriva in prestito alla squadra in questo mercato invernale fino al termine della stagione. Il centrocampista offensivo è di proprietà del Manchester City e ha giocato in prestito al Bayer Leverkusen in questa prima parte della stagione.

Claudio Jeremías Echeverri è nato il 2 gennaio 2006 nella città argentina di Resistencia. Dopo essersi formato come calciatore nelle categorie inferiori del River Plate, ha esordito con la prima squadra del club argentino, dove si è affermato come una delle grandi promesse del calcio sudamericano. Le sue prestazioni lo hanno portato a fare il salto in Europa con il Manchester City.

Nazionale con le categorie inferiori della nazionale argentina, Echeverri si distingue per la sua qualità tecnica, il talento negli spazi ristretti e la capacità di giocare tra le linee. È un calciatore creativo, con un buon controllo direzionale, visione di gioco e giudizio nell'ultimo passaggio, oltre alla capacità di generare squilibrio sia in penetrazione che nell'uno contro uno. La sua mobilità, l'intelligenza tattica e la personalità con la palla gli permettono di agire efficacemente in diverse posizioni in attacco."