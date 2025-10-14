Il centrocampista spagnolo ha parlato delle sue abitudini in un'intervista e di come queste riescano a influenzare in positivo la vita calcistica e non

Giorgio Abbratozzato 14 ottobre 2025 (modifica il 14 ottobre 2025 | 17:30)

Pedri è uno dei giovani centrocampisti che negli ultimi anni si è preso la scena diventando uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Il ventiduenne della spagna ha recentemente rivelato alcuni punti di forza extracalcistici che lo aiutano a rendere meglio in campo ma anche a essere un'uomo migliore nella vita di tutti i giorni.

Pedri, il legame con la mamma che influenza la routine — Lo spagnolo in questa pausa nazionali è stato intervistato da diversi media spagnoli, e ha raccontato del legame con la sua famiglia. Pedri ha divulgato diversi aneddoti come quello di farsi sempre la barba nei giorni delle partite: "Il giorno della partita faccio sempre un massaggio e parlo con la mia famiglia per rilassarmi. Mia madre mi obbliga a fare la barba prima della partita; se non lo faccio, si arrabbia con me".

Per il giovane talento il legame con la madre e con la famiglia non è un fattore di contorno, anzi ha anche rivelato come molte decisioni extra-campo siano suggerite molto spesso da questi ultimi, tutti questi sono fattori che palesano la maturità di un ragazzo con dei valori sani.

Forma fisica, puntualità e amicizie — Pedri ha rassicurato i tifosi dopo l'infortunio che ha subito negli scorsi mesi: "Ora mi sento sicuro, e per un giocatore questo è tutto", ha dichiarato, sottolineando l’importanza della fiducia nella propria condizione fisica. Il centrocampista ha anche adottato un’abitudine impressagli dal tecnico Hansi Flick: la puntualità. "Arrivo sempre dieci minuti prima agli incontri tecnici o alle riunioni. Se mancano meno di dieci minuti corro, perché qualsiasi imprevisto, come un ascensore che non funziona, mi farebbe innervosire", ha raccontato.

Il centrocampista del Barcellona ha voluto condividere la sua amicizia con il compagno sia di squadra che di nazionale. La figura di Ferran Torres per lui è un simbolo di amicizia lealtà e sincerità: "È stato sempre vicino nei momenti difficili, mi dà consigli e non esita a rimproverarmi quando serve". Tra routine personale, lavoro in campo e supporto dei compagni, il giovane talento del Barcellona costruisce giorno dopo giorno la sua crescita, puntando a confermarsi protagonista sia in club che in nazionale.