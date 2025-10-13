La Nazionale spagnola è in piena emergenza fisica. Dopo gli infortuni di Huijsen e Dani Olmo, anche Ferran Torres è stato liberato dal ritiro per precauzione. La RFEF (Federazione calcistica spagnola) ha annunciato che l’attaccante del Barcellona non sarà a disposizione per la partita di martedì contro la Bulgaria a Valladolid e farà ritorno in Catalogna per evitare peggioramenti. Una decisione che si inserisce nel clima di allarme che circonda la squadra di Luis de la Fuente, alle prese con numerosi stop muscolari.
Assenze pesanti in casa Barca
Ferran Torres lascia la Nazionale, Dani Olmo ko: emergenza in casa Spagna
Ferran Torres, esclusione preventiva per una lieve contrattura
Nel comunicato ufficiale, la RFEF ha spiegato che Ferran “ha accusato un fastidio muscolare valutato dai medici federali, che hanno diagnosticato un sovraccarico senza lesione anatomica”.
Seguendo la linea della massima cautela, lo staff tecnico ha preferito evitare rischi inutili. Il Barcellona ha poi confermato che si tratta di una leggera contrattura ai muscoli posteriori della coscia sinistra. Il giocatore non è considerato infortunato, ma seguirà un programma di lavoro personalizzato nei prossimi giorni. Il caso di Ferran si aggiunge ai tanti episodi che alimentano la sensazione di una “psicosi da infortuni” che sta colpendo diverse Nazionali.
Dani Olmo, stop confermato e addio al Clásico—
Più grave la situazione di Dani Olmo, che dovrà restare fermo per due o tre settimane a causa di una lesione al soleo della gamba sinistra. Il centrocampista non potrà prendere parte alle prossime sfide contro Girona, Olympiacos e soprattutto al Clásico del 26 ottobre contro il Real Madrid.
Rientrato a Barcellona, Olmo seguirà un percorso di riabilitazione sotto la supervisione dei medici blaugrana, con l’obiettivo di tornare disponibile a inizio novembre. Un’ulteriore tegola per il tecnico De la Fuente, costretto a gestire una rosa sempre più decimata.
