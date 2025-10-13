La Nazionale spagnola è in piena emergenza fisica. Dopo gli infortuni di Huijsen e Dani Olmo, anche Ferran Torres è stato liberato dal ritiro per precauzione. La RFEF (Federazione calcistica spagnola) ha annunciato che l’attaccante del Barcellona non sarà a disposizione per la partita di martedì contro la Bulgaria a Valladolid e farà ritorno in Catalogna per evitare peggioramenti. Una decisione che si inserisce nel clima di allarme che circonda la squadra di Luis de la Fuente, alle prese con numerosi stop muscolari.