Barcellona in piena emergenza, arriva un nuovo stop: si ferma anche Dani Olmo

Il calciatore spagnolo ha sentito tirare il polpaccio durante l'allenamento con la sua nazionale, adesso ci saranno delle complicazioni anche per il club sempre più in allarme rosso.
Giorgio Abbratozzato
Giorgio Abbratozzato

Il Barcellona deve fare i conti con un nuovo problema fisico: Dani Olmo. Lo spagnolo si è fatto male durante gli allenamenti con la Nazionale spagnola. Dopo questa pausa Nazionali si entrerà in una fase delicata prima della nuova pausa invernale. Il calendario sarà fitto e pieno di partite difficili per il Barca che adesso dovrà fare a meno anche del trequartista spagnolo.

Barcellona in piena emergenza, arriva un nuovo stop: si ferma anche Dani Olmo- immagine 2
Dani Olmo della Spagna supera Adrien Rabiot della Francia durante la semifinale di UEFA EURO 2024 tra Spagna e Francia, disputata alla Munich Football Arena il 9 luglio 2024 a Monaco, in Germania. (Foto di Alex Livesey/Getty Images)

Dani Olmo: i dettagli dell'infortunio al Barcellona

—  

Olmo ha lasciato l’allenamento della Spagna dopo aver sentito dei dolori al polpaccio. Lo staff spagnolo si è immediatamente allarmato e anche il Barcellona è stato avvisato tempestivamente. Queste sono le dichiarazioni di De La Fuente: «Olmo non si è allenato per tutta la settimana, è arrivato stanco e con qualche fastidio. Oggi non si sentiva bene, quindi gli abbiamo detto di interrompere l’allenamento». Il centrocampista offensivo sarà sottoposto a esami medici per determinare l’entità dell’infortunio, e la sua partecipazione alle partite imminenti appare estremamente incerta.

Il ko di Dani Olmo è un colpo pesante per Flick

—  

La possibile assenza di Olmo rappresenta un duro colpo per Hansi Flick. Il tecnico tedesco fa grande affidamento sulla sua intesa con Pedri e Frenkie de Jong a centrocampo. Il trio ha ormai un'alchimia impareggiabile, gli uomini di qualità nella squadra di Flick sono molti ma Olmo sarà sicuramente difficile da rimpiazzare. La squadra catalana affronta un calendario fitto e impegnativo, e la perdita di un giocatore chiave come Olmo complica ulteriormente la gestione della rosa.

Barcellona in piena emergenza, arriva un nuovo stop: si ferma anche Dani Olmo- immagine 3
Pedri del FC Barcellona osserva il gioco durante la partita di LaLiga EA Sports tra FC Barcellona e Valencia CF, disputata all’Estadi Johan Cruyff il 14 settembre 2025 a Barcellona, in Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Buone notizie per i blaugrana

—  

Non tutto è negativo: Fermín, Raphinha e Lamine Yamal dovrebbero tornare disponibili dopo la pausa per le nazionali. Fermín, che aveva sostituito Olmo all’inizio della stagione prima di fermarsi per infortunio, ha ripreso ad allenarsi con la squadra ed è vicino al rientro. Questi ritorni potrebbero alleggerire la pressione su Flick e permettere al Barcellona di affrontare al meglio le sfide imminenti.

