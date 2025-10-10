Algeria, Mahrez: “Non sono Cristiano Ronaldo, sarà il mio ultimo Mondiale”

Con le sue dichiarazioni, l'ex attaccante di Leicester City e Manchester City ha fatto intendere che la sua avventura con l'Algeria è ai titoli di coda

Jacopo del Monaco 10 ottobre - 16:27

L'Algeria di Riyad Mahrez è tra le ultime Nazionali ad aver staccato il pass per il Mondiale 2026. La selezione dell'Africa settentrionale ha ottenuto la qualificazione vincendo 0-3 in casa della Somalia, match in cui l'attaccante dell'Al-Ahli ha segnato e fornito un assist. Dopo quest'importante vittoria, il capitano algerino ha rilasciato delle dichiarazioni facendo intendere che la sua carriera con la Nazionale sta per terminare.

Algeria, Mahrez: "Sarà il mio ultimo Mondiale e darò tutto me stesso" — Il Mondiale del prossimo anno, al quale parteciperanno ben 48 Nazionali, si giocherà in Canada, Messico e Stati Uniti ed è ancora in corso la fase di qualificazione. Diverse Nazionali di altri continenti hanno già ottenuto il loro posto nella competizione intercontinentale. Oltre ai tre Paesi ospitanti, ci saranno i Campioni del Mondo dell'Argentina, il Brasile dell'ex Milan e Real Madrid Carlo Ancelotti e l'Egitto di Salah. Tra queste, va aggiunta anche l'Algeria, che torna al Mondiale dopo 12 anni. La Nazionale africana, infatti, non ha giocato ultime due edizioni della competizioni, ovvero quelle disputate in Russia ed in Qatar. Il più importante della selezione allenata dall'ex Lazio Vladimir Petković è il capitano Riyad Mahrez, ex Leicester City e Manchester City.

Classe 1991, l'ala destra ha segnato e fornito un assist nello 0-3 contro la Somalia, partita che ha permesso all'Algeria di qualificarsi al Mondiale. Coi Fennecs ha vinto la Coppa d'Africa disputata in Egitto nel 2019 e dopo la partita di ieri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media algerini. Con le sue parole, Mahrez ha fatto capire che il suo percorso in Nazionale sta per arrivare alla chiusura. Queste è ciò che l'attaccante ha dichiarato: "Quello del prossimo anno sarà il mio ultimo Mondiale, non sono Cristiano Ronaldo. Darò tutto me stesso per rappresentare il mio Paese nel miglior modo possibile".