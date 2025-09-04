Ottenne un invito ai premi Cesar e due biglietti VIP al concerto di Beyoncé spacciandosi per l'ex Manchester City. L'uomo è stato condannato a 12 mesi di carcere

Mattia Celio Redattore 4 settembre - 12:51

Come spesso si dice, "lo scherzo è bello quando dura poco", perché se si superano i limiti potrebbe finire male. È il caso di un uomo di 50 anni che per più di anno si è spacciato per diverse personalità famose, tra cui il calciatore Riyad Mahrez. L'individuo alla fine è stato arrestato e nelle ultime ore la corte lo ha condannato a 12 mesi di reclusione con l'accusa di frode e furto di identità. Ecco la dinamica della vicenda.

Uomo di 50 anni si spaccia per Riyad Mahrez: condannato a 12 mesi di reclusione — Cosa si è disposti a fare pur di vivere da vip? Qui di qualcuno, si sa, sarebbe capace di tutto pur di soddisfare i propri appetiti, pur di vivere nel lusso. Anche spacciandosi per qualcuno diverso da se stessi. Questa storia bizzarra ha coinvolto il calciatore ex Manchester City Riyad Mahrez. Per più di un anno (febbraio 2023-luglio 2024), come riporta il quotidiano Liberation, un uomo di 50 anni, manager di un McDonald's, si è spacciato per l'attuale giocatore dell'Al-Ahli per richiedere inviti all'attrice Leïla Bekhti.

Non essendo naturalmente a conoscenza della situazione, quest'ultima non solo gli ha procurato gli inviti per la cerimonia dei César, ma anche due biglietti VIP per il concerto di Beyoncé. Secondo il quotidiano francese l'uomo, non sentendosi appagato, aveva contattato il direttore dell'Ufficio francese per l'immigrazione e l'integrazione (OFII), Didier Leschi, per chiedere all'amministrazione di rilasciare rapidamente un permesso di soggiorno per uno dei suoi amici.

Alla fine, però, l'uomo è stato smascherato e subito arrestato. Nelle ultime ore, inoltre, è arrivata anche la sentenza della corte secondo la quale il truffatore dovrà scontare 12 mesi di reclusione, con possibilità di riduzione della pena. Oltre alla pena detentiva di 12 mesi, al cinquantenne è stato vietato di contattare chiunque fosse coinvolto nel caso e dovrà pagare a Mahrez 5.000 euro, di cui 2.000 euro per danni morali.