L'attaccante del Lille ha raccontato in un'intervista dei retroscena sul suo ex compagno di nazionale e sulla sua uscita silenziosa dalla nazionale francese

Giorgio Abbratozzato 10 ottobre - 15:56

Giovedì, durante la trasmissione l’After Foot su RMC,Olivier Giroud ha condiviso alcuni retroscena sulla Nazionale francese e su alcune questioni che stanno facendo parlare i media. Tra queste, la decisione del suo ex compagno Antoine Griezmann che ha voluto interrompere improvvisamente il cammino con i Bleus. I due sono molto amici e l'ex Milan ha smentito ogni possibile voce di litigio con l'attuale commissario tecnico Didier Deschamps, nonostante ci siano state delle piccole incomprensioni. Pur avendo annunciato il ritiro, il centravanti inoltre, non ha escluso un clamoroso ritorno in Nazionale in vista della Coppa del Mondo 2026.

Giroud e il commento sulla situazione dell'ex compagno — Dopo essere stato uno dei leader dei Bleus per anni, l’attaccante dell’Atletico Madrid ha annunciato il ritiro internazionale alla fine del 2024. Diversamente da Giroud, però, non ha ricevuto l'omaggio ufficiale durante una partita della Nazionale francese. Giroud ha così voluto rassicurare i tifosi sostenendo che il suo momento di gloria arriverà comunque: «Non preoccupatevi, avrà il suo tributo personale», ha detto il veterano di 39 anni. Ha aggiunto di avere conferma che Griezmann non sarebbe stato dimenticato dalla Nazionale: «ne abbiamo parlato e c'è già qualcosa che bolle in pentola, potete stare tranquilli».

Nessun problema con Deschamps — Sia Giroud che Griezmann hanno dovuto confrontarsi con una forte concorrenza in nazionale, tra Benzema e più recentemente la crescita di Mbappé. Se per Giroud la sua posizione è variata nel tempo tra titolare e riserva, per Griezmann è stato più difficile accettare gli ultimi match, senza alcun conflitto con Deschamps o la Federazione: «No, no, non c'è nessun problema con Deschamps o la FFF. Penso che Grizi all’Europeo 2024 abbia provato una certa delusione», ha spiegato Giroud. «Io poi ho smesso e lui ha continuato. Penso che abbia riflettuto a lungo prima di prendere questa decisione, non è un tipo istintivo».

Un’icona con un tributo garantito — Nonostante la conclusione complicata, Giroud considera Griezmann un’icona della nazionale francese. Con 137 presenze e 44 gol, il giocatore dell’Atletico Madrid ha lasciato il segno nella storia dei Bleus. «Sono certo che riceverà il giusto omaggio. Non so quando ma ne avevamo parlato per capire se farlo insieme o meno», ha concluso Giroud a RMC. «Io l’ho ricevuto e lui lo riceverà. Avrà la sua maglia nella Hall of Fame». I due sono amici e lo dimostra il fatto che abbiano parlato di una possibile cerimonia congiunta. Sono due campioni che hanno scritto la storia del calcio moderno e che non hanno ancora smesso di farlo.