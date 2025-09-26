Lille, eterno Giroud: è il francese più “anziano” a segnare in coppe europee

Tra pochi giorni il centravanti transalpino compirà 39 anni, ma la voglia di vincere e segnare è sempre la stessa con nuovi record e obiettivi nel mirino.

Jacopo del Monaco 26 settembre - 10:53

Dopo l'esperienza ai Los Angeles FC, Olivier Giroudha fatto ritorno in patria firmando per il Lille. Tornando in Francia, l'attaccante sta giocando nuovamente in Ligue 1, campionato in cui mancava dal 2012, anno del trionfo col Montpellier. Durante la partita d'Europa League giocata ieri contro il Brann e vinta 2-1, il classe 1986 ha realizzato il gol vittoria che gli ha permesso di battere un record. Grazie ad esso, Giroud è diventato il francese più anziano ad aver segnato nelle competizioni europee per club.

Lille, Giroud segna e diventa il francese più anziano in gol nelle coppe europee — Dopo aver lasciato il Montpellier nel 2012, Giroud ha giocato per due grandi club di Londra come Arsenal e Chelsea. Coi Blues ha vinto sia l'Europa League nel 2019 che la Champions due anni più tardi. Poi è passato al Milan, con cui ha vinto la Scudetto al primo anno durante il quale è stato decisivo coi suoi gol. Dopo 49 gol in rossonero, l'attaccante francese ha preso l'aereo per gli Stati Uniti e ha firmato per i Los Angeles FC. Quest'estate, il miglior marcatore nella storia della Nazionale Francese ha deciso di tornare in patria, precisamente con la maglia del Lille. In 4 partite in Ligue 1, ha segnato 2 reti di cui una decisiva per la vittoria contro il Monaco. Nella giornata di ieri, ha realizzato la rete che ha permesso ai Douges di vincere all'esordio in Europa League contro i norvegesi del Brann.

Grazie alla rete di ieri, l'ex Milan ha anche battuto un record che si manteneva in piedi da quasi 60 anni. All'età di 38 anni e 360 giorni, con tanto di 39esimo compleanno che si celebrerà martedì, Giroud è diventato il calciatore francese più anziano ad aver realizzato una rete nelle competizioni europee. Col suo colpo di testa contro il Brann a dieci minuti del 90', ha superato René Hauss, che a 37 anni e 306 giorni ha segnato con la maglia dello Strasburgo contro il Milan in un match di Coppa delle Fiere datato 27 ottobre 1965.