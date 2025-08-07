Sempre Giroud: il francese fa doppietta in amichevole a 38 anni

Dopo aver vinto lo scudetto con il Milan ed essersi trasferito negli USA, il francese è pronto per il ritorno nel calcio europeo

Alessandro Savoldi 7 agosto - 11:34

Nonostante i 38 anni d’età, Olivier Giroud resta un attaccante di primissimo livello. Approdato al Lille dopo l’esperienza oltreoceano a Los Angeles, l’ex Milan ha trovato una doppietta contro il Venezia in amichevole.

La doppietta di Giroud contro il Venezia e la sua carriera — L’avvicinamento del Lille e di Giroud alla prossima Ligue 1 prosegue nel migliore dei modi. I francesi hanno infatti battuto per 3-0 il Venezia, con la decisiva doppietta proprio del centravanti campione del mondo 2018. Due gol da navigato bomber d'area di rigore per Giroud, entrambi nel corso del primo tempo. Nella seconda frazione ha poi chiuso i conti il gol di Matias Fernandez-Pardo, giovane classe 2005 da seguire in questa stagione visto il grande potenziale. Dopo l'esordio senza reti contro il Borussia Dortmund ecco quindi le prime marcature con la nuova maglia. Il Lille punta molto su Giroud e su questa stagione, con l'obiettivo che è la qualificazione alle coppe europee nonostante la partenza di Jonathan David.

Giroud, al ritorno in Francia dopo 13 anni, è apparso in buona condizione. Dopo l’esperienza tutt’altro che positiva negli States, con soli 5 gol in 34 partite, il rientro nel paese natale è stato estremamente convincente. Anche i tifosi del Lille hanno ben accolto il bomber classe 1986, che vorrà ora ripagare con gol e buone prestazioni l’affetto del suo nuovo pubblico. Nella sua carriera Giroud ha giocato in Ligue 1 con la maglia del Montpellier, dopo una lunga gavetta in Ligue 2.

In seguito si è spostato all’estero, dove ha vestito le maglie di Arsenal, Chelsea e Milan. In carriera ha vinto un campionato francese, una Serie A e una Europa League, oltre a 4 Coppe d’Inghilterra con Arsenal e Chelsea. Ma ora il centravanti classe 1986 è pronto e volenteroso di riprendersi un posto da protagonista nel panorama calcistico europeo.