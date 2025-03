La notizia più tremenda, che nessuno avrebbe mai voluto sentire, è arrivata. L'ospedale Walder Tebaldi di Americana (un comune vicino San Paolo , in Brasile) ha dichiarato la ' morte cerebrale' di Pedro Severino , calciatore delle giovanili del Bragantino , vittima - nella mattinata di ieri - di un grave incidente stradale.

Il giovane era ricoverato in gravi condizioni dopo essersi schiantato con l'auto contro un camion. Il ragazzo aveva riportato una ferita alla testa ed era stato sottoposto ad un intervento molto delicato . L'ospedale aveva poi dichiarato che l'operazione era riuscita, ma che le sue condizioni rimanevano "molto gravi". Pochi minuti fa la terribile notizia.

Oltre a Pedro, figlio di Lucas Severino , ex giocatore di Rennes, Cruzeiro e Corinthians fra le altre, nell'incidente è rimasto coinvolto anche il compagno di squadra Pedro Castro , un anno più piccolo. Castro sedeva sul sedile posteriore, dunque ha riportato ferite soltanto lievi: al momento resta in attesa di esami diagnostici. Severino, al contrario, era seduto al fianco dell'autista.

Aveva solo 19 anni

Pedro aveva compiuto 19 anni lo scorso 30 novembre. Originario di Ribeirão Preto, il figlio di Lucas (46 anni, ndr), con un passato da giocatore anche in Giappone, era una punta centrale, aveva esordito anche nel campionato Paulista: in carriera aveva collezionato anche 4 presenze in Copinha, con la maglia del Botafogo SP.