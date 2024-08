Pepe si ritira: l’ex Real Madrid e Porto dice basta a 41 anni

La carriera di Pepe

Képler Laveran Lima Ferreira, meglio conosciuto come Pepe, ha annunciato il ritiro dal calcio giocato all'età di 41 anni. Nel corso della sua carriera, ha giocato 878 partite e ha vinto 34 trofei, affermandosi come uno dei migliori difensori della sua generazione. Pepe ha iniziato la sua carriera professionistica nel Porto, dove ha giocato per tre anni prima di trasferirsi al Real Madrid. Con le Merengues, ha vissuto un decennio di successi, conquistando 15 trofei e diventando una figura centrale della difesa del club spagnolo. Dopo una breve parentesi al Besiktas, in Turchia, Pepe è tornato al Porto, il club dove tutto era iniziato, chiudendo così il cerchio della sua carriera.