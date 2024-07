Perché Cristiano Ronaldo non si ritira? Mutu: “Vuole giocare con il figlio”

Adrian Mutu, ex attaccante romeno di diverse squadre italiane e oggi allenatore, ha espresso il suo pensiero in merito alla decisione di Cristiano Ronaldo di continuare a giocare...

Sergio Pace Redattore 9 luglio 2024 (modifica il 9 luglio 2024 | 21:50)

Adrian Mutu, ex attaccante della Romania che in carriera ha indossato in Italia le maglie di Inter, Verona, Parma, Juventus, Fiorentina e Cesena, ha parlato di Cristiano Ronaldo. In particolare, l'ex leggenda romena si è soffermato sul perché CR7 non abbia deciso ancora di ritirarsi visti i 39 anni di età.

La spiegazione di Mutu — Non è stato un Europeo da ricordare per Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese dell'Al-Nassr ha chiuso a zero reti la spedizione tedesca, con soli due rigori trasformati nelle lotterie finali contro Sloveniae Spagna, rispettivamente agli ottavi e ai quarti di finale di Euro 2024.

Il cinque volte Pallone d'Oro penserà a breve ad un ritiro dal calcio giocato o tenterà di giocare un altro Mondiale, quello del 2026 in Messico, Canada e Stati Uniti? Molte sono le voci che si susseguono riguardo al futuro del fenomeno portoghese.

Nel frattempo, Mutu ha dato una sua spiegazione in merito ad AM Sport: "Perché Cristiano Ronaldo non si è ancora ritirato? Vuole fare almeno una partita ufficiale con suo figlio e per questo non si ferma. Questa è la sua vera motivazione".

Insomma, secondo il tecnico romeno Cristiano Ronaldo non ha ancora preso la decisione di ritirarsi perché vorrebbe scendere in campo in una gara ufficiale assieme al figlio 14enne Cristiano Ronaldo Junior, che milita nelle giovanili dell'Al-Nassr. "Possibile che riesca nel suo intento con l'Al-Nassr. Se fosse in un'altra squadra a quel punto non saprei. Per esempio nel Real Madrid sarebbe stato più difficile. Pensare di vedere giocare Cristiano Ronaldo Junior uno spezzone di partita con il padre durante la stagione non mi sembra impossibile".