Partita persa dopo una rimonta dello Swansea City e il tecnico rimprovera i suoi

Federico Iezzi Collaboratore 18 settembre - 18:26

Continua la crisi del Nottingham Forest: i Reds di Postecoglou, infatti, hanno perso per 3-2 contro lo Swansea e sono stati eliminati dalla Carabo Cup. Dopo essere andati in vantaggio con due reti nel primo tempo, nel secondo il Forest ha subito tre gol. Nel post partita il tecnico greco ha bacchettato i suoi: «Ci siamo sentiti troppo a nostro agio dopo il primo tempo».

Il racconto della partita — Dopo due sconfitte consecutive per 3-0, contro West Ham e Arsenal, e la sostituzione di Nuno Espirito Santo con Ange Postecoglou, il Nottingham Forest prosegue nella sua crisi: ha perso 3-2 contro lo Swansea City, club di Championship, che lo ha così eliminato dalla EFL Cup al terzo turno. Eppure a fine primo tempo il match sembrava già chiuso grazie alla doppietta del brasiliano Igor Jesus. Nel secondo tempo, però, la squadra di casa ha riaperto la partita e dominato: gol di Burgess al 68°, pareggio di Vipotnik in pieno recupero e rete decisiva a firma sempre di Burgess al 97° minuto.

Il commento di Postecoglou — Postecoglou aveva dichiarato, prima del match, che quella contro lo Swansea sarebbe stata la prima occasione per i tifosi di vedere la sua impronta sul gioco della squadra. Invece i suoi hanno perso e il tecnico è apparso deluso e arrabbiato: «Ci siamo sentiti troppo a nostro agio dopo il doppio vantaggio a fine primo tempo», ha dichiarato facendo intuire come i suoi si siano rilassati troppo a causa del vantaggio.

L'ex allenatore degli Spurs ha spiegato che la squadra avrebbe dovuto chiudere la partita: «Dovevamo finirli e abbiamo avuto molte occasioni per farlo, ma non è andata come doveva. I giocatori pensavano che sarebbe finita con quel risultato e abbiamo pagato duramente questa leggerezza». Infine la delusione e il rammarico: «Stasera era una grande opportunità per noi di progredire in coppa. Lasciarsi sfuggire questa occasione è stato molto deludente. Avremmo dovuto passare il turno, invece siamo fuori dalla competizione».