Da questa mattina sono in corso delle perquisizioni negli uffici della Lega calcio francese e in quelli del fondo Cvc

Secondo quanto riportano i colleghi francesi di France Presse, in queste ore sarebbero in corso delle perquisizioni nella sede della Lega Calcio Francese ed in quelli del fondo di investimento Cvc.

Il fondo Cvc Capital Partners nasce nel 1981, ed investe in diversi settori, in particolare beni di consumo, come servizi finanziari, telecomunicazioni e farmaceutica. Tra Europa ed Asia, gestisce oltre 50 miliardi di dollari. Fra il 2005 ed il 2006, ha acquistato una mole importanti delle azioni del gruppo di Formula Uno. Il fondo ha messo gli occhi anche sul calcio italiano. Qualche anno fa, infatti, in cordata con Advent ed Fsi, aveva avanzato una proposta dal valore di 1,7 miliardi di euro per rilevare il 10% della MediaCo che laLega Serie A vorrebbe realizzare e nella quale dovrebbero confluire una serie di asset tra cui anche i diritti televisivi del massimo campionato di calcio italiano. La proposta all’epoca non aveva soddisfatto i desiderata dei 20 club della Serie A ed era stato accantonato.