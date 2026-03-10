La passione e la stima da "le roi" per il centravanti della Nazionale francese e del Real Madrid

Giammarco Probo 10 marzo - 11:42

Una leggenda del calcio italiano sponda bianconera ma soprattutto della nazionale francese ha elogiato egregiamente Kylian Mbappé, stiamo parlando di Michel Platini. L'ex numero dieci della Juventus si è complimentato con il fenomeno del Real Madrid durante la sua apparizione nel programma After Foot di lunedì su RMC, ammettendo di non aver mai incontrato l'attuale capitano della nazionale francese.

Le dichiarazioni di Platini su Mbappé — IL PENSIERO SULL'ATTUALE CAPITANO DELLA FRANCIA -"Kylian Mbappé ha corso un grosso rischio andando al Real Madrid. Le aspettative sono alte, ma sta giocando molto bene... Sta giocando molto bene, beh, sta segnando molti gol. Oggi, penso che Kylian sia molto più un finalizzatore che un regista, a differenza del Monaco o dell'inizio della sua esperienza al Paris Saint-Germain. È un attaccante, un centravanti, e gli viene chiesto di concludere le azioni. Penso che allora fosse un po' più un regista, aveva una presenza leggermente maggiore di adesso. Oggi è completamente concentrato sulla finalizzazione, e penso che potrebbe... Forse gli viene anche chiesto di giocare in quel modo, come finalizzatore. Per il resto, ammiro molto Kylian Mbappé e il modo in cui segna al Real Madrid."

GLI ELOGI A MBAPPÉ SENZA CONOSCERLO -"Kylian Mbappé, non l'ho mai incontrato, non l'ho mai visto giocare dal vivo. L'ho visto giocare solo in televisione, non gli ho mai parlato. Non lo conosco. Ho incontrato suo padre una volta a una partita del Variétés Club de France e l'ho trovato molto simpatico. Non conosco Kylian Mbappé, non so cosa dice o cosa pensa. L'unica opinione che ho di lui è come calciatore. E lo giudico solo come calciatore. E penso che quello che sta facendo sia fantastico".

Gli elogi al fuoriclasse e capitano della Francia — IL NUOVO RUOLO DEL FRANCESE -"Segna molti gol. Forse il Real Madrid gli chiede di segnare gol. Quando giocava sulla fascia, aveva più allungo, più corse e più cross. Era più un giocatore di squadra, e ora, in attacco, gli viene chiesto di essere più finalizzatore. E lui è un finalizzatore, e lo sta facendo bene. Adoro Kylian Mbappé anche come calciatore. Per me è un giocatore straordinario. E trovo che sia più abile nel finalizzare rispetto a prima. Questo non mi disturba, è una constatazione".

