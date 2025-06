Pogba pronto a tornare in campo, frecciatina alla Juventus

Il centrocampista francese ha scontato la propria squalifica e si prepara a fare il proprio ritorno sul campo da gioco. Non senza polemiche

Luca Gilardi 23 giugno 2025 (modifica il 23 giugno 2025 | 13:03)

Paul Pogba tornerà presto a giocare. Il giocatore francese è stato fermo ai box per 18 mesi, in seguito alla squalifica per doping e non mette piede in campo dal 3 settembre 2023, quando vestiva ancora la maglia della Juventus. Il club bianconero, vista la sua situazione, aveva poi deciso di rescindere il suo contratto. Da quel momento, il centrocampista transalpino figura nella lista degli svincolati. A distanza di quasi due anni, il talento ex Manchester United sembra essere pronto a fare il proprio ritorno nel calcio giocato. Infatti, in Francia parlano di un accordo imminente con un club della Ligue 1.

Dove giocherà Pogba? — Secondo quanto riportato sia dall'Equipe che da Le Parisien, Pogba sarebbe vicino all'accordo con il Monaco. Per lui, si parla di un contratto biennale, con la compagine francese che gli permetterà di giocare la Champions. Inoltre, questa ormai probabile esperienza con i monegaschi consentirà al campione del mondo di giocare in Ligue 1 per la prima volta in carriera.

La possibilità di riprendere l'attività agonistica in un ambiente importante, con tanto di palcoscenico europeo, potrebbe poi permettere al centrocampista di strappare addirittura una convocazione in nazionale, in vista dei Mondiali statunitensi dell'estate 2026. Proprio oggi, il giocatore classe 1993, aveva postato un messaggio, tramite i propri social, in cui lasciava intuire che il suo ritorno fosse ormai imminente: "Penso che sia ora...".

L'attacco alla Juventus — Nel corso di un'intervista televisiva alla trasmissione Sept-à-huit, su Tf1, Pogba ha parlato della propria delusione nei confronti della Juventus, rea di non essergli stata vicino in un momento di difficoltà: "Alla Juventus ho chiesto aiuto, tra virgolette, come la possibilità di fare massaggi oppure di avere un preparatore atletico, visto che facevo sempre parte della squadra. Ne avevo diritto".

Il francese ha poi continuato a descrivere il trattamento ricevuto dai bianconeri: "Diciamo che non mi hanno sostenuto, e questo mi ha colpito, non ne ho capito il motivo. Credevo di essere in guerra contro l'antidoping, ma non contro la Juventus". Un addio amaro e con qualche polemica, dunque, quello tra il transalpino e il club che lo aveva visto diventare grande, nella sua prima esperienza italiana.