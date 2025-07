Nella top five dei pretendenti al Pallone d'Oro (secondo il centrocampista ex-Juventus) anche Hakimi, Vitinha e l'amico Mpabbé

Danilo Loda 21 luglio - 12:10

Durante una diretta su Twitch con il famoso youtuber e streamer americano IShowSpeed, Paul Pogba ha rivelato il suo favorito per il Pallone d’Oro 2025. L’ex centrocampista della Juventus e attuale giocatore del Monaco non ha avuto dubbi: Ousmane Dembélé è il nome su cui scommette.

La domanda è stata diretta: “Chi merita il Pallone d’Oro tra Dembélé e Lamine Yamal?” Pogba non ha esitato. “Per me, Dembélé sarà sempre davanti a Yamal. Tifo per lui al 100%”, ha risposto con fermezza. Secondo il campione del mondo 2018, l'esterno del Paris Saint-Germain ha avuto una stagione straordinaria e merita il massimo riconoscimento individuale nel calcio.

Dembélé: una stagione da incorniciare — Se il giudizio di Pogba ha un valore, sono sicuramente i numeri di Dembélé che parlano chiaro: 35 gol e 16 assist con la maglia del PSG. Dopo un inizio di stagione un po’ sottotono, Dembélé ha trovato la sua forma migliore da gennaio in poi, diventando decisivo nella corsa ai titoli del club parigino. Come altri suoi compagni del PSG ha vinto tutti i trofei disponibili, tranne il Mondiale per Club. Ma la sua stagione in Ligue 1 e in Champions League è stata di altissimo livello.

Per Pogba, è quindi questa è la stagione della consacrazione definitiva per l’ex Barcellona: “Ha vinto la Champions League, ed è stato molto importante in questa stagione. Se non lo vince adesso, non lo vincerà mai”.

La top 5 di Pogba per il Pallone d’Oro — Durante la stessa diretta, Pogba ha anche stilato la sua personale top 5 per il Pallone d’Oro. Oltre a Dembélé, ha incluso altri due giocatori del PSG: Achraf Hakimi e Vitinha, entrambi protagonisti di un’annata a dir poco ricca di successi.

E non poteva mancare Kylian Mbappé, con cui Pogba ha condiviso il trionfo mondiale nel 2018. Il centrocampista francese ha difeso l'ex compagno di nazionale dalle critiche: "Lo hanno massacrato ovunque, ma è diventato il "Pichichi" (capocannoniere del campionato spagnolo), e non è poco.