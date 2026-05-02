Dopo oltre tre anni senza una vera continuità dal primo minuto, Paul Pogba torna titolare, nella sfida tra Metz e Monaco un dato che da solo racconta quanto sia stato complicato il suo percorso recente, fatto di infortuni, ricadute e lunghi periodi lontano dal campo, più presenti delle partite giocate.

L’ultima presenza da titolare apparteneva a una fase completamente diversa della sua carriera, prima che i problemi fisici e gli stop ne rallentassero drasticamente il rendimento, togliendogli ritmo, presenza e soprattutto continuità, elementi fondamentali per un giocatore del suo livello.

Oggi quella maglia da titolare torna sulle sue spalle, ma con un significato diverso, perché non è più una normalità, è un passaggio che arriva dopo anni complicati.

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Monaco, Monaco – 6 agosto 2025: Paul Pogba dell’AS Monaco posa per un ritratto durante la sessione ufficiale di ritratti della UEFA Champions League 2025/26 il 6 agosto 2025 a Monaco, Monaco. (Foto di Francesco Scaccianoce – UEFA/UEFA tramite Getty Images)

Una scelta che dice tutto: fiducia ma anche responsabilità

La decisione di schierarlo dall’inizio non è un dettaglio, perché significa affidargli subito responsabilità pesanti, senza passaggi intermedi, senza gestione graduale, in un ruolo dove ritmo e letture fanno la differenza.

Dopo tanto tempo fuori, tornare titolare vuol dire dover reggere intensità, duelli, tempi di gioco, tutto ciò che negli ultimi anni gli è mancato proprio per l’assenza di continuità, ed è qui che si misura davvero il valore di questo ritorno. Non è solo presenza in campo, è tenuta fisica, lucidità, capacità di restare dentro la partita per novanta minuti, aspetti che diventano centrali dopo un periodo così lungo lontano dai ritmi veri della competizione.

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Tra passato recente e campo: ora servono risposte

La maglia da titolare, in questo senso, non è solo un ritorno simbolico, ma una prova concreta, una verifica immediata che passa attraverso ogni minuto giocato, ogni scelta, ogni duello, senza possibilità di nascondersi o gestire, perché tornare dall’inizio significa esporsi, prendere responsabilità e confrontarsi subito con il livello reale della partita. È da qui che si misura tutto, non tanto nel singolo episodio, ma nella capacità di restare dentro la gara, di dare continuità alle giocate, di reggere il ritmo senza interruzioni, trasformando una semplice presenza in un segnale reale di ripartenza.

Questa titolarità segna un punto preciso, perché dopo anni in cui il discorso su Pogba si è concentrato più su assenze e difficoltà che su prestazioni, il campo torna finalmente a essere il riferimento principale, l’unico vero metro di giudizio dopo un lungo periodo in cui le aspettative sono rimaste sospese e continuamente rimandate. Non si tratta più di aspettare, ma di vedere, capire se il fisico regge l’intensità della partita, se il ritmo può essere sostenuto per tutta la gara, se riesce a entrare davvero dentro le dinamiche del gioco senza cali, perché è proprio lal’aspetto che negli ultimi anni è mancato di più e che oggi diventa centrale, quasi più della qualità tecnica che non è mai stata in discussione.

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