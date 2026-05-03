Tra le partite che sono andate in scena nel corso della giornata odierna figura anche quella tra il Barcellona ed il Bayern Monaco. Tuttavia, si tratta delle selezioni femminili che hanno giocato contro in occasione del ritorno della semifinale di Women's Champions League. Dopo l'1-1 del match d'andata disputato in Germania, la squadra catalana ha vinto 4-2 presso il Camp Nou e ha staccato il pass per la finale che si giocherà verso la fine del mese. Il Barça, per la conquista del titolo, sfiderà l'OL Lyonnes, che ieri ha eliminato l'Arsenal detentrice del titolo.

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Barcelona, Spagna - 3 maggio 2026: Alexia Putellas del Barcelona esulta dopo aver segnato il secondo gol per la sua squadra durante il ritorno della semifinale di Women's Champions League tra Barcelona e Bayern Monaco al Nou Camp. (Foto di Judit Cartiel/Getty Images)

Women's Champions League, il Barcellona batte il Bayern Monaco ed affronterà l'OL in finale

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La partita disputata nel pomeriggio si sblocca il Barça al 13esimo minuto cona rete dicon assist di. Quattro minuti più tardi, però,rimette la gara in equilibrio. Al 22', invece, arriva il raddoppio Blaugrana con. Nei primi dieci minuti della seconda frazione di gioco, le catalane segnano anche la terza rete cone, poco dopo, ci pensa Putellas a calare il poker, mentre al 71' il Bayern accorcia le distanze col gol di. Al triplice fischio, il Barcellona ha potuto festeggiare il passaggio del turno e, di conseguenza, l'approdo alla finale contro il Lione.

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Grazie a questa vittoria, il Barcellona giocherà per la sesta volta di fila la finale della Women's Champions League e, così facendo, ha battuto il record che appartiene proprio al Lione, fermo a quota cinque. Tra l'altro, la squadra catalana e quella francese giocheranno contro in finale di coppa per la quarta volta dal 2019. Sette anni fa, l'OL ha avuto la meglio vincendo 4-1 e si è ripetuto anche nel 2022 battendo il Barça 3-1. Nella finale di Champions di due anni fa, invece, le catalane hanno trionfato vincendo 2-0 contro la squadra francese.

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