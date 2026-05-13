Javier Tebas ha risposto pubblicamente alle recenti dichiarazioni di Florentino Perez durante un evento a Santander. Il presidente della Liga con decisione le accuse secondo cui la Liga avrebbe finanziato il portare spagnolo 'Relevo' con l'obiettivo di attaccare il Real Madrid a livello mediatico. Secondo Tebas, le parole del patron dei Blancos alimentano una narrativa basata sul vittimismo e sulla sensazione di persecuzione nei confronti del club: "Mi rattrista che una persona come Florentino Perez menta continuamente e viva nel vittimismo e nella persecuzione".

MONACO - 21 OTTOBRE: Javier Tebas durante lo SPORTEL di Monaco 2025 (Foto di Arnold Jerocki/Getty Images)

Tebas-Perez: prosegue la tensione

Le parole di Tebas arrivano in un momento diormai costante tra la Liga e il Real Madrid. Negli ultimi anni, infatti, i rapporti tra il presidente della Liga e Florentino Perez si sono deteriorati soprattutto a causa delle divergenze sulla gestione economica del calcio spagnolo, sul progettoe sulle continue critiche del club madridista nei confronti dell'e delle istituzioni calcistiche spagnole.

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Il riferimento al portale 'Relevo' e il caso Negreira

Al centro dello scontro è finito, portale sportivo nato nel 2022 e spesso molto critico nei confronti della dirigenza del Real Madrid. Secondo Florentino Perez, il media sarebbe stato creato con il preciso obiettivo di "andare contro il Real Madrid e contro di lui", arrivando perfino ad accusare la Liga di aver investitonel progetto editoriale per influenzarne la linea narrativa. Le accuse del presidente dei Blancos non nascono però all'improvviso. Il clima di sfiducia nei confronti della Liga si è intensificato dopo il fallimento dellaeuropea, progetto guidato proprio da Perez e osteggiato da Tebas ma soprattutto con l'esplosione del, l'inchiesta sui pagamenti effettuati dalall'ex vicepresidente del Comitato arbitri.

In relazione a questo caso, il Real Madrid ha iniziato ad accusare diversi media spagnoli di minimizzarlo e di spostare l'attenzione agli errori arbitrali favorevoli ai Blancos. Relevo è diventato cosi uno dei simboli di questa presunta ostilità mediatica denunciata da Florentino Perez.

BARCELONA, SPAGNA - 17 APRILE 2023: Il presidente di FC Barcelona, Joan Laporta, tiene una conferenza stampa mostrando un rapporto tecnico arbitrale in risposta alle recenti accuse riguardanti i pagamenti effettuati dal club agli arbitri e il pagamento di milioni di euro alla società di José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente del comitato arbitrale del calcio spagnolo. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Pur riconoscendo il peso e l'importanza di Florentino Perez nel calcio europeo, Tebas ha espresso amarezza per quelle che considera affermazioni false e fuorvianti, ribadendo che dichiarazioni di questo tipo contribuiscono soltanto ad aumentare una tensione già altissima che da tempo caratterizza i rapporti tra i Blancos, la Liga e gran parte dell'establishment calcistico spagnolo.

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