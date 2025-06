La squadra di Friis è chiamata ad una reazione d'orgoglio, se vorrà mantenere vive le speranze di andare alla prossima Coppa del Mondo

Federico Grimaldi 10 giugno 2025 (modifica il 10 giugno 2025 | 09:32)

Poloniae Finlandiasi preparano a uno scontro decisivo in ottica qualificazione Mondiale. Una partita da dentro o fuori, con una sola tra le due che potrà continuare a sognare il biglietto per il 2026. Le percentuali sono equilibrate, ma il fattore esperienza e la qualità delle rose potrebbero fare la differenza in una sfida che promette tensione, equilibrio e poche certezze fino all’ultimo minuto.

🚨 BREAKING: Lewandowski announces that he will not play for Poland again as long as the Poland coach Michał Probierz is in charge. pic.twitter.com/c0tNrr18R3

— Barça Universal (@BarcaUniversal) June 8, 2025

Polonia — La Polonia arriva allo scontro con la Finlandia a punteggio pieno dopo le vittorie convincenti contro Malta e Lituania, che le hanno permesso di iniziare il percorso verso il Mondiale nel migliore dei modi. Il match in programma a Helsinki rappresenta ora un crocevia fondamentale per le ambizioni polacche: un successo, infatti, garantirebbe quasi con certezza almeno l’accesso allo spareggio, considerando che l’Olanda appare, sulla carta, la favorita del girone. A turbare la vigilia c’è però il caso Lewandowski, che ha annunciato di non voler più rispondere alle convocazioni finché resterà l’attuale commissario tecnico. Una frattura profonda, che rischia di pesare sullo spogliatoio, ma che la squadra dovrà essere in grado di superare. Domani, per la Polonia, conterà soltanto il campo: i tre punti significherebbero un passo decisivo verso l’obiettivo Mondiale.

Finlandia — La Finlandia si presenta alla sfida contro la Polonia con una partita in più sulle gambe, avendo già disputato tre gare nel girone. Il bottino, però, è deludente: solo 4 punti raccolti grazie alla vittoria in trasferta contro Malta, un pareggio casalingo con la Lituania e, infine, la sconfitta rimediata sabato scorso contro l’Olanda, che si è imposta con un margine di due reti. Ora la situazione è chiara: per continuare a sperare nello spareggio Mondiale, vincere è l’unica opzione possibile. Un pareggio o una nuova sconfitta equivarrebbero, di fatto, all’addio definitivo al sogno 2026. La squadra dovrà aggrapparsi al talento di Atman e Pohjanpalo, ma entrambi sono chiamati a prendersi maggiori responsabilità e a trascinare un gruppo che finora ha deluso. Il tempo stringe, e i Mondiali non fanno sconti a chi resta indietro.

Polonia-Finlandia: ecco chi ha più possibilità di andare ai Mondiali — Alla luce dei risultati ottenuti finora e della situazione nel girone, le percentuali di qualificazione al Mondiale premiano al momento la Polonia, che si presenta allo scontro diretto con la Finlandia forte di due vittorie su due partite. I sei punti conquistati contro Malta e Lituania pongono la squadra polacca in una posizione di netto vantaggio: una vittoria a Helsinki garantirebbe quasi matematicamente almeno l’accesso allo spareggio, portando le probabilità di qualificazione attorno al 75%, nonostante la delicata questione legata a Lewandowski e il suo gelo con il commissario tecnico.

Al contrario, la Finlandia, con tre gare già giocate e appena quattro punti in classifica, si trova costretta a vincere per restare in corsa. Il margine d’errore è nullo e, proprio per questo, le possibilità di approdare al Mondiale per i finlandesi si aggirano intorno al 30%. Una sconfitta o anche solo un pareggio comprometterebbero definitivamente il cammino verso il 2026. In un gruppo in cui l’Olanda sembra destinata a dominare, sarà questo scontro diretto a indirizzare il destino delle due nazionali.