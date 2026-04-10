Il vice di Urban ha accusato un malore mentre stava correndo. Subito trasportato in ospedale ogni tentativo si è rivelato inutile

Mattia Celio Redattore 10 aprile - 14:56

Un grave lutto colpisce la Polonia. Nelle prime ore di questa mattina si è spento Jacek Magiera, l'allenatore in seconda delle Aquile Bianche. Come riportano i quotidiani polacchi, Magiera avrebbe accusato un malore mentre stava correndo. Trasportato subito in ospedale purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il vice di Urban si è spento a soli 49 anni.

Polonia in lutto, è morto Jacek Magiera. Il vice ct aveva solo 49 anni — Non è un momento felice per il calcio della Polonia. E purtroppo non solo per l'eliminazione dal Mondiale 2026 ma anche per qualcosa di molto più serio. Nelle prime ore di questo venerdì infatti, è venuto a mancare a soli 49 anni Jacek Magiera. Vice allenatore della Nazionale, Magiera copriva l'incarico dal 2025 quando era arrivato insieme all'attuale allenatore Jan Urban. Il vice ct ha accusato un malore mentre stava correndo e purtroppo l'immediato trasporto in ospedale non è bastato.

Da calciatore copriva il ruolo di centrocampista. Ha fatto il debutto tra i professionisti nel 1994 con il Raków Częstochowa. Nel 1996 si è trasferito al Legia Varsavia dopo ha giocato per ben 9 anni (in due spezzoni) vincendo 2 campionati, 1 Supercoppa di Polonia e 1 Coppa Nazionale. Da allenatore ha guidato la Nazionale polacca U20 al Mondiale tenutosi proprio in Polonia nel 2019, dove è arrivato fino agli ottavi di finale. (sconfitto dall'Italia).

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Sui social della Federazione il comunicato: "Con profonda tristezza e grande rammarico, l'Associazione calcistica polacca ha appreso la notizia della morte di Jacek Magiera, secondo allenatore della nazionale polacca. Alla famiglia, agli amici e parenti di Jacek Magiera la Federazione esprime le più sincere condoglianze. Allo stesso tempo vi chiediamo di rispettare la privacy e la pace dei suoi cari in questo momento così difficile".