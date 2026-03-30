Tra le quattro finali playoff delle qualificazioni ai prossimo Mondiali c'è quella tra Svezia e Polonia. La gara è in programma martedì 31 marzo alle ore 20:45 e si disputerà alla Strawberry Arena di Solna. Le due squadre del Nord Europa sono pronte a giocarsi il tutto per tutto per staccare l'unico biglietto in palio per il Nord America. Ecco dove vedere in diretta tv e streaming Svezia-Polonia.
QUALIFICAZIONI
Svezia-Polonia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE
Svezia-Polonia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming—
La partita valida per la semifinale delle qualificazioni ai Mondiali 2026 e in programma martedì alle ore 20:45 sarà visibile in diretta tv esclusiva su SkySport, precisamente su SkySport Max al canale 206 del telecomando. Per lo streaming sarà invece sufficiente collegarsi a Sky Go o su NOW. La gara è inoltre trasmessa all'interno della Diretta Gol, al canale 202.
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Lo stato di forma delle due squadre—
I padroni di casa, "ripescati" per l'ottima Nations League di due anni fa, potrebbero ritrovarsi inaspettatamente ai Mondali. Dopo il pessimo Gruppo B chiuso all'ultimo posto con solo due punti, in pochi avrebbero scommesso sulla Svezia. In Semifinale si è dimostrata molto cinica, lasciando il pallone all'Ucraina e segnando quando andava fatto. L'1-3 finale, grazie alla tripletta di un insaziabile Gyokeres, ha permesso a Potter di raggiungere la finale.
La Polonia, arrivata come da pronostico seconda nel Gruppo G dietro l'Olanda, è imbattuta da sei gare ufficiali. L'unica sconfitta del girone non è arrivata contro gli Orange, ma contro la Finlandia alla prima giornata. Da allora due pareggi (contro i primi) e quattro vittorie. Ultima quella con l'Albania in semifinale, sofferta molto più del previsto dato che la squadra di Lewandowski ha chiuso in svantaggio il primo tempo. Lo stesso centravanti e Zielinski hanno permesso ai polacchi di arrivare a martedì con tutto da giocarsi.
Le probabili formazioni—
L'inglese Potter ha perso per infortunio Hien, una delle colonne della difesa svedese, che salterà l'importante sfida. Anche la Polonia di Urban non è uscita integra dalla semifinale, dato che per lo stesso motivo Kaminski non potrà far parte della rosa. Le due squadre dovrebbero scendere in campo così:
SVEZIA (4-4-2): Nordfeldt; Lagerbielke, Starfelt, Lindelof, Gudmundsson; Johansson, Ayari, Karlstrom, Nygren; Elanga, Gyokeres. Allenatore: Graham Potter.
POLONIA (3-4-3): Grabara; Kedziora, Bednarek, Kiwior; Cash, Zielinski, Szymanski, Zalewski; Pietuszewski, Lewandowski, Kaminski. Allenatore: Jan Urban.
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