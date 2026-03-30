Svezia-Polonia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

La sfida è in programma alle ore 20:45 di martedì 31 marzo alla Strawberry Arena di Solna

Filippo Montoli 30 marzo - 16:21

Tra le quattro finali playoff delle qualificazioni ai prossimo Mondiali c'è quella tra Svezia e Polonia. La gara è in programma martedì 31 marzo alle ore 20:45 e si disputerà alla Strawberry Arena di Solna. Le due squadre del Nord Europa sono pronte a giocarsi il tutto per tutto per staccare l'unico biglietto in palio per il Nord America. Ecco dove vedere in diretta tv e streaming Svezia-Polonia.

Svezia-Polonia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming — La partita valida per la semifinale delle qualificazioni ai Mondiali 2026 e in programma martedì alle ore 20:45 sarà visibile in diretta tv esclusiva su SkySport, precisamente su SkySport Max al canale 206 del telecomando. Per lo streaming sarà invece sufficiente collegarsi a Sky Go o su NOW. La gara è inoltre trasmessa all'interno della Diretta Gol, al canale 202.

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Lo stato di forma delle due squadre — I padroni di casa, "ripescati" per l'ottima Nations League di due anni fa, potrebbero ritrovarsi inaspettatamente ai Mondali. Dopo il pessimo Gruppo B chiuso all'ultimo posto con solo due punti, in pochi avrebbero scommesso sulla Svezia. In Semifinale si è dimostrata molto cinica, lasciando il pallone all'Ucraina e segnando quando andava fatto. L'1-3 finale, grazie alla tripletta di un insaziabile Gyokeres, ha permesso a Potter di raggiungere la finale.

La Polonia, arrivata come da pronostico seconda nel Gruppo G dietro l'Olanda, è imbattuta da sei gare ufficiali. L'unica sconfitta del girone non è arrivata contro gli Orange, ma contro la Finlandia alla prima giornata. Da allora due pareggi (contro i primi) e quattro vittorie. Ultima quella con l'Albania in semifinale, sofferta molto più del previsto dato che la squadra di Lewandowski ha chiuso in svantaggio il primo tempo. Lo stesso centravanti e Zielinski hanno permesso ai polacchi di arrivare a martedì con tutto da giocarsi.

Le probabili formazioni — L'inglese Potter ha perso per infortunio Hien, una delle colonne della difesa svedese, che salterà l'importante sfida. Anche la Polonia di Urban non è uscita integra dalla semifinale, dato che per lo stesso motivo Kaminski non potrà far parte della rosa. Le due squadre dovrebbero scendere in campo così:

SVEZIA (4-4-2): Nordfeldt; Lagerbielke, Starfelt, Lindelof, Gudmundsson; Johansson, Ayari, Karlstrom, Nygren; Elanga, Gyokeres. Allenatore: Graham Potter.

POLONIA (3-4-3): Grabara; Kedziora, Bednarek, Kiwior; Cash, Zielinski, Szymanski, Zalewski; Pietuszewski, Lewandowski, Kaminski. Allenatore: Jan Urban.