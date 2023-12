Polveriera Lorient dopo il derby perso a Brest, dagli ultras 400 kg di pesce: “Marcio, come voi”

Il gruppo "Merlus Ultras 1995" si è presentato davanti alla sede del club portando 400 kg di pesce marcio in segno di protesta. E dopo il brutto ko nel derby con il Brest, come rivelato da L'Equipe, in spogliatoio sono volati gli stracci

Sergio Pace Redattore

Clima teso in casa Lorient. Il pessimo andamento in campionato della squadra bretone, allenata dal 48enne Régis Le Bris, ha portato alla protesta degli ultras, che si sono presentati davanti al centro sportivo di Kerlir, la sede del club, con una montagna di pesce marcio...

Lorient da horror, 12 punti in 17 giornate

Non è certamente un periodo facile per il Lorient di Le Bris. "Les merlus" - "i naselli" - occupano il penultimo posto in Ligue 1 con 12 punti, frutto di 2 sole vittorie (entrambe in casa, 4-1 al Lille e 2-1 contro il Rennes), 6 pareggi e 9 sconfitte.

La difesa del Lorient è la più battuta del campionato: ben 35 le reti subite in 17 giornate. La zona salvezza dista comunque solo 4 punti, ma c'è bisogno urgentemente di un cambio di rotta. Cosa che si augurano vivamente gli ultras, che hanno voluto far sentire la propria voce dopo l'ennesimo ko - il terzo consecutivo, il sesto nelle ultime 8 partite -.

La protesta folkloristica dei "Merlus Ultras 1995"

Il 4-0 incassato contro il Brest nel derby bretone è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. I tifosi del Lorient ne hanno avuto abbastanza. Ecco dunque che i "Merlus Ultras 1995" si sono dati appuntamento davanti alla sede societaria e hanno depositato un carico di ben 400 kg di pesce marcio.

Un gesto molto folkloristico nei confronti della squadra. Ed altrettanto inequivocabile il messaggio disegnato sullo striscione esposto dagli ultras: "Bello marcio. Come voi". Sui social poi è montata la protesta della tifoseria degli "oranges et noir": "Vogliamo che le persone non interessate e che non rispettano il nostro club se ne vadano via, molto lontano".

Il Lorient riprenderà dopo la sosta con il match contro il Sochaux valevole per i 32esimi di Coppa di Francia sabato 6 gennaio. Il Lille, invece, sarà il prossimo avversario in campionato, in trasferta allo Stade Pierre Mauroy (domenica 14 gennaio).

E nello spogliatoio...il caos

Intanto come rivelato da L'Equipe, il derby perso malamente contro il Brest ha avuto degli strascichi non banali. All'interno dello spogliatoio del Lorient sarebbero volati gli stracci. Le parole del tecnico Le Bris, che ha denunciato una mancanza di umiltà in alcuni suoi giocatori, non sono piaciute al 34enne Vincent le Goff, vice capitano della squadra.

Lo stesso avrebbe avuto un confronto con Le Bris per sapere a chi fosse rivolto quel rimprovero. Sul banco degli imputati sono finiti in quattro: l'ex Manchester City Benjamin Mendy, l'ex Udinese Jean-Victor Makengo, l'ex obiettivo di mercato del Milan, Romain Faivre, e Isaak Touré. Proprio quest'ultimo avrebbe addirittura dato appuntamento all'allenatore alla ripresa degli allenamenti. Insomma, mancavano pure le minacce "interne"...

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Derbyderbyderby per scoprire tutte le news di giornata.