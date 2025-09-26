Multa per il club portoghese dopo i cori contro Mourinho in occasione della sfida contro il Rio Ave e dopo l'approdo dello Special One al Benfica

Il Porto di Francesco Farioli, che solo due giorni fa si lamentava del terreno di gioco di Salisburgo, è riuscito ad espugnare il campo austriaco nel finale della prima giornata di Europa League che ha visto il club portoghese ottenere i primi punti del suo cammino continentale. In terra portoghese però, nonostante il super inizio, le preoccupazioni dei tifosi sono tutte rivolte al grande ex, Josè Mourinho, che ha tradito la squadra con cui ha trionfato in Champions nel 2004 per sedersi sulla panchina del Benfica al posto di Bruno Lage.

Tifosi del Porto contro Mourinho: arriva la multa per il club — L'arrivo di Josè Mourinho al Benfica è stato davvero un fulmine a ciel sereno per i tifosi del Porto che, con lo Special One, hanno sognato e trionfato in Portogallo ed in Europa e ora si ritrovano quello che era il loro idolo come acerrimo avversario. In occasione della sfida contro il Rio Ave dello scorso weekend, proprio per questo, i tifosi del Porto hanno intonato dei cori molto pesanti nei confronti di Mourinho. Un gesto che non è passato inosservato al Consiglio Federale della lega portoghese che, abbinato allo striscione proprio contro di quest'ultima sempre nella gara contro il Rio Ave, ha comminato una sanzione di 3190 euro per il Porto.

La nota ufficiale recita: "All'86° minuto di gioco, i tifosi della squadra ospite FC Porto, meglio identificati dal colore dei loro vestiti, sciarpe e accessori, situati nella tribuna centrale ovest, lato nord, (...) hanno cantato all'unisono e ripetutamente il coro: 'Mourinho è ***, Mourinho è ***, è un...' – Come descritto nel rapporto del delegato LPFP".