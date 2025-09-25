La problematica è emersa nella conferenza stampa di presentazione nella giornata di ieri della sfida contro il Red Bull Salisburgo valida per la nota competizione europea.

Giorgio Trobbiani 25 settembre - 11:14

FrancescoFarioli, allenatore emergente che sta facendo benissimo in questo inizio di stagione con il Porto, ha presentato nella giornata di ieri la sfida contro il Red Bull Salisburgo valida per l'Europa League, criticando aspramente le condizioni del campo, del terreno di gioco della squadra austriaca.

Porto, Farioli durissimo contro il campo di Salisburgo — Francesco Farioli, allenatore italiano che nella scorsa stagione ha perso il campionato olandese all'ultima giornata dopo un vantaggio di nove punti sulla seconda in classifica, è partito benissimo sulla panchina del Portoin questa sua nuova avventura lusitana.

Alla vigilia della sfida contro il Salisburgo in programma questa sera per l'Europa League, il tecnico italiano ha commentato aspramente la situazione del terreno di gioco della sfida, che potrebbe compromettere fortemente la sua riuscita: "Per me non è una scusa, è un dato di fatto. Giocheremo su un campo che non è all'altezza di una serata europea. Ci sono tante regole nel calcio a volte ci lamentiamo dei calzettoni per esempio, ma non possiamo accettare di avere uno degli elementi più importanti, il campo, in queste condizioni. Soprattutto per giocatori che giocano più di 50 partite a stagione. È un rischio inutile".

Farioli, che sfiderà in campionato il Benfica di Mourinho, ha poi aggiunto il suo pensiero sulle ambizioni del suo Porto in Europa League, soffermandosi sul prosieguo della stagione: "Per noi, ora abbiamo due situazioni sul tavolo: il campionato e l'Europa League, che inizierà nelle prossime ore. Abbiamo lo stesso livello di ambizione in questa competizione e vogliamo rendere questo viaggio il più lungo possibile".